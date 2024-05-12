День медсестры отмечают ежегодно 12 мая. Дату праздника выбрали неслучайно. В 1853 году во времена Крымской войны англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия.

Туда могли вступить все желающие женщины, несмотря на их статус и положение в обществе. Все они были без медицинского образования. Добровольцы ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях.

В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. 12 мая – это день рождения Флоренс Найнтингейл, которая создала первую группу медсестер.

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Медсестра — это важная профессия, без которой невозможно представить современную медицинскую систему. Сегодня стоит поздравить представителей этой профессии с праздником. Для этого Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в открытках с Днем медсестры.

Поздравления с Днем медсестры в открытках