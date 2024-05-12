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С Днем медсестры: открытки с поздравлениями

12 мая 2024, 08:23
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
день медсестри
Источник: Pexels

День медсестры отмечают ежегодно 12 мая. Дату праздника выбрали неслучайно. В 1853 году во времена Крымской войны англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия.

Туда могли вступить все желающие женщины, несмотря на их статус и положение в обществе. Все они были без медицинского образования. Добровольцы ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях.

В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. 12 мая – это день рождения Флоренс Найнтингейл, которая создала первую группу медсестер.

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Медсестра — это важная профессия, без которой невозможно представить современную медицинскую систему. Сегодня стоит поздравить представителей этой профессии с праздником. Для этого Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в открытках с Днем медсестры.

Поздравления с Днем медсестры в открытках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестри 2024 — привітання

День медсестры - поздравления в картинках

Листівки до Дня медсестри

День медсестры - поздравления в картинках

День медичної сестри 2024

День медсестры - поздравления в картинках

Привітання з Днем медичної сестри у листівках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестри — картинки

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Теги
медсестри Поздравления с праздниками Праздник
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