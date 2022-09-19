19 сентября христиане восточного обряда чествуют архангела Михаила. В народе этот день называют Михайловым чудом.

Святой является покровителем мужчин по имени Михаил, поэтому сегодня все его обладатели отмечают именины.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Михаила в открытках, СМС, а также раскрыли значение имени.

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Поздравления с днем ангела Михаила в открытках

Поздравления с днем ангела Михаила в СМС

***

Мудрый, строгий взгляд очей,

Крепкие мужские руки, плечи.

Обнимайте, поздравляйте поскорей

И целуйте Мишу крепче.

Надежный, проверенный друг навсегда

С Михаилом в огонь и в воду.

Товарищей он не предаст никогда

На помощь придет в непогоду.

***

В день именин пусть ангел Божий

Вам, Михаил, во всем поможет,

Оберегает вас, хранит,

От бед и нужд пусть защитит.

Пошлет здоровье и удачу,

Любви и верности в придачу,

И каждый миг пребудет с вами,

С благословенными дарами.

***

В именины Михаилу

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни

Счастья яркая звезда.

И повсюду окружает

Неземная красота!

***

В день именин пусть ангел Божий

Вам, Михаил, во всем поможет,

Оберегает вас, хранит,

От бед и нужд пусть защитит.

***

С Днем Михаила! Прими поздравления!

Счастья желаю, достатка, везения,

Радости светлой, покоя в душе,

Легкой судьбы и удачи тебе!

Миша, будь счастлив, ведь это так важно!

Честным будь, сильным и очень отважным!

Пусть уважают все люди тебя,

И помогает родная семья!

Значение имени Михаил

Имя Михаил древнееврейского происхождения и переводится как кто как Бог, Богу подобный или тот, кто подобен Богу.

Зачастую обладатели этого имени являются коммуникабельными людьми и находят общий язык практически со всеми. Они не злопамятны и не любят критиковать людей.

Михаил придерживается логике, хоть и не все его действия можно назвать таковыми. Является трудолюбивым, настойчивым и не любит тяжелые моменты, в которые может опустить руки.

Мужчина с этим именем семьянин, ему важно наличие детей и милая жена рядом, которую он окружит любовью.