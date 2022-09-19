19 сентября христиане восточного обряда чествуют архангела Михаила. В народе этот день называют Михайловым чудом.
Святой является покровителем мужчин по имени Михаил, поэтому сегодня все его обладатели отмечают именины.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Михаила в открытках, СМС, а также раскрыли значение имени.
Поздравления с днем ангела Михаила в открытках
Поздравления с днем ангела Михаила в СМС
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Мудрый, строгий взгляд очей,
Крепкие мужские руки, плечи.
Обнимайте, поздравляйте поскорей
И целуйте Мишу крепче.
Надежный, проверенный друг навсегда
С Михаилом в огонь и в воду.
Товарищей он не предаст никогда
На помощь придет в непогоду.
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В день именин пусть ангел Божий
Вам, Михаил, во всем поможет,
Оберегает вас, хранит,
От бед и нужд пусть защитит.
Пошлет здоровье и удачу,
Любви и верности в придачу,
И каждый миг пребудет с вами,
С благословенными дарами.
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В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.
Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!
***
В день именин пусть ангел Божий
Вам, Михаил, во всем поможет,
Оберегает вас, хранит,
От бед и нужд пусть защитит.
***
С Днем Михаила! Прими поздравления!
Счастья желаю, достатка, везения,
Радости светлой, покоя в душе,
Легкой судьбы и удачи тебе!
Миша, будь счастлив, ведь это так важно!
Честным будь, сильным и очень отважным!
Пусть уважают все люди тебя,
И помогает родная семья!
Значение имени Михаил
Имя Михаил древнееврейского происхождения и переводится как кто как Бог, Богу подобный или тот, кто подобен Богу.
Зачастую обладатели этого имени являются коммуникабельными людьми и находят общий язык практически со всеми. Они не злопамятны и не любят критиковать людей.
Михаил придерживается логике, хоть и не все его действия можно назвать таковыми. Является трудолюбивым, настойчивым и не любит тяжелые моменты, в которые может опустить руки.
Мужчина с этим именем семьянин, ему важно наличие детей и милая жена рядом, которую он окружит любовью.