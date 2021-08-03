В этот день украинцы почтят одну из самых известных святых женщин Церкви Христа — Марию Магдалину. В мире также отмечают День одиноких работающих женщин. Однако это — не все интересные даты 4 августа.
4 августа — какой сегодня праздник
4 августа украинские верующие вспоминают святую Марию Магдалину. Она считается одной из самых известных святых женщин Церкви Христа. Католики почитают ее как блудницу, однако православные считают настоящим предвестником мира и любви.
По верованиям, Мария Магдалина стала свидетелем воскресения Иисуса Христа и первой сообщила об этом апостолам. После этого она оставшуюся жизнь занималась проповедью.
Традиционно в этот день хозяйки начинают заниматься заготовками на зиму с ягод — в народе называют Ягодница. В этот день жители поселков ходят в лес собирать красную смородину и чернику.
Именины 4 августа
Именины 4 августа отмечают несколько владельцев красивых имен. Среди них — Мария, Михаил, Алексей, Зина и Корнилий. В этот день стоит поздравить своих знакомых с праздничной датой.
Праздники 4 августа в других странах
В США 4 августа отмечают профессиональный праздник — День береговой охраны. Представители этой сферы защищают мирное население в морской среде. Обычно в этот день в США проводят масштабный фестиваль военно-морских сил, на который может прийти любой желающий.
Народные традиции и приметы на 4 августа
- прячутся пауки — стоит ждать дождей;
- густой утренний туман — целый день будет солнечная погода;
- гроза — к хорошему урожаю пшеницы;
- увидеть утреннюю росу — лицо станет чище;
- лягушки прячутся в воду — выглянет солнышко, однако если сидят на суше — следует ожидать непогоду.
Что нельзя делать в этот день
- во время грозы и дождей на улицу лучше не выходить, так как есть большой риск намокнуть и заболеть;
- в этот день нельзя работать в поле и по хозяйству — считается, что можно пострадать от молнии.
Известные люди, родившиеся 4 августа
- Луи Армстронг;
- Билли Боб Торнтон;
- Коул Спроус;
- Дилан Спроус;
- Меган Маркл;
- Эбигейл Спенсер;
- Чан Гын Сок;
- Даша Астафьева.
4 августа в истории
4 августа 1777 (244 года назад) в Лондоне открылся первый в Европе цирк. Конечно же, видовое искусство развивалось еще со времен Древнего Рима. Однако цирк в современном понимании (с определенной атрибутикой, зданием, канонами развлекательных методов и другое) появился только в конце XVIII века.
Отставной старший сержант Филипп Астлей стал ее учредителем. Сначала он лишь демонстрировал секреты лошадиного мастерства, однако учеников становилось больше, поэтому построили помещение, в котором начали устраивать театрализованные представления. Впоследствии формат изменили и добавили выступления жонглеров, клоунов и дрессировщиков собак.
4 августа 1668 (353 года назад) считается Днем рождения шампанского. В этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон впервые представил миру неизвестный до этого напиток. Тогдашние люди были удивлены пузырьками с тихим шелестом, которые издавало шампанское.
Для удобства Факты ICTV опубликовали церковный календарь на август 2021, где собрали важные даты последнего месяца лета. Главные из них — Медовый спас или Маковея (14 августа) и Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).