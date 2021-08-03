В этот день украинцы почтят одну из самых известных святых женщин Церкви Христа — Марию Магдалину. В мире также отмечают День одиноких работающих женщин. Однако это — не все интересные даты 4 августа.

4 августа — какой сегодня праздник

4 августа украинские верующие вспоминают святую Марию Магдалину. Она считается одной из самых известных святых женщин Церкви Христа. Католики почитают ее как блудницу, однако православные считают настоящим предвестником мира и любви.

По верованиям, Мария Магдалина стала свидетелем воскресения Иисуса Христа и первой сообщила об этом апостолам. После этого она оставшуюся жизнь занималась проповедью.

Традиционно в этот день хозяйки начинают заниматься заготовками на зиму с ягод — в народе называют Ягодница. В этот день жители поселков ходят в лес собирать красную смородину и чернику.

Именины 4 августа

Именины 4 августа отмечают несколько владельцев красивых имен. Среди них — Мария, Михаил, Алексей, Зина и Корнилий. В этот день стоит поздравить своих знакомых с праздничной датой.

Праздники 4 августа в других странах

В США 4 августа отмечают профессиональный праздник — День береговой охраны. Представители этой сферы защищают мирное население в морской среде. Обычно в этот день в США проводят масштабный фестиваль военно-морских сил, на который может прийти любой желающий.

Народные традиции и приметы на 4 августа

прячутся пауки — стоит ждать дождей;

густой утренний туман — целый день будет солнечная погода;

гроза — к хорошему урожаю пшеницы;

увидеть утреннюю росу — лицо станет чище;

лягушки прячутся в воду — выглянет солнышко, однако если сидят на суше — следует ожидать непогоду.

Что нельзя делать в этот день

во время грозы и дождей на улицу лучше не выходить, так как есть большой риск намокнуть и заболеть;

в этот день нельзя работать в поле и по хозяйству — считается, что можно пострадать от молнии.

Известные люди, родившиеся 4 августа

Луи Армстронг;

Билли Боб Торнтон;

Коул Спроус;

Дилан Спроус;

Меган Маркл;

Эбигейл Спенсер;

Чан Гын Сок;

Даша Астафьева.

4 августа в истории

4 августа 1777 (244 года назад) в Лондоне открылся первый в Европе цирк. Конечно же, видовое искусство развивалось еще со времен Древнего Рима. Однако цирк в современном понимании (с определенной атрибутикой, зданием, канонами развлекательных методов и другое) появился только в конце XVIII века.

Отставной старший сержант Филипп Астлей стал ее учредителем. Сначала он лишь демонстрировал секреты лошадиного мастерства, однако учеников становилось больше, поэтому построили помещение, в котором начали устраивать театрализованные представления. Впоследствии формат изменили и добавили выступления жонглеров, клоунов и дрессировщиков собак.

4 августа 1668 (353 года назад) считается Днем рождения шампанского. В этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон впервые представил миру неизвестный до этого напиток. Тогдашние люди были удивлены пузырьками с тихим шелестом, которые издавало шампанское.

Для удобства Факты ICTV опубликовали церковный календарь на август 2021, где собрали важные даты последнего месяца лета. Главные из них — Медовый спас или Маковея (14 августа) и Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).