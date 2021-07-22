23 июля в Украине чтят память Антония Печерского, мученика Аполлония Иконийского и память преподобных Евмения и Парфения Гортинских.
Антония считают основателем Киево-Печерской лавры. Он мог исцелять больных и предсказывать будущее.
В народе его называли Рясочником, потому что к этому дню на водоемах появлялось много ряски.
Ею питались рыбы, кормили домашнюю птицу и использовали для приготовления удобрений.
А еще верили, что в тех местах, где была ряска, жили русалки. Поэтому 23 июля старались не ходить к водоемам, чтобы они не затащили в воду.
Именины 23 июля празднуют: Александр, Антон, Даниил, Петр.
Народные приметы на 23 июля:
- Приснились дальние родственники – возможно пополнение в семье.
- Птицы рано поют – к хорошей погоде.
- Высокая и яркая радуга – к сильному ветру.
- Не видно пауков – к дождям.
Что нельзя делать 23 июля:
- Выяснять отношения с близкими.
- Вступать в конфликты на работе.
- Стричь волосы.
- Ходить в грязной одежде.
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