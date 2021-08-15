16 августа 2020 украинцы чтят память Антония Римлянина или Антона Вихревия. Этот православных святой жил в XI-XII веках.

В народе Антон был известен тем, что 16 августа смелые люди отправлялись на перекресток «вихри дежурить». При появлении вихря необходимо было воткнуть в него нож, держа в руках голову петуха.

Народные приметы на 16 августа

дует южный ветер и по дороге кружат пылевые вихри — зимой будет много снега.

сильный и холодный ветер — к морозной зиме, теплый — к мягкой и снежной.

увидеть в этот день медведя — к счастью.

домашняя птица линять начала — скоро холода наступят.

облака в одну линию на горизонте вытянулись — к сильному ветру.

Что нельзя делать 16 августа

убирать в доме;

подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье;

отказывать бездомным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи.

Именины 16 августа

В этот день именины празднуют: Иван, Исаак, Козьма, Ян.