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Какой праздник сегодня, 16 августа

15 августа, 20:00 Софія Телішевська
Какой праздник сегодня, 16 августа

16 августа 2020 украинцы чтят память Антония Римлянина или Антона Вихревия. Этот православных святой жил в XI-XII веках.

В народе Антон был известен тем, что 16 августа смелые люди отправлялись на перекресток «вихри дежурить». При появлении вихря необходимо было воткнуть в него нож, держа в руках голову петуха.

Народные приметы на 16 августа

  • дует южный ветер и по дороге кружат пылевые вихри — зимой будет много снега.
  • сильный и холодный ветер — к морозной зиме, теплый — к мягкой и снежной.
  • увидеть в этот день медведя — к счастью.
  • домашняя птица линять начала — скоро холода наступят.
  • облака в одну линию на горизонте вытянулись — к сильному ветру.

Что нельзя делать 16 августа

  • убирать в доме;
  • подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье;
  • отказывать бездомным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи.

Именины 16 августа

В этот день именины празднуют: Иван, Исаак, Козьма, Ян.

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