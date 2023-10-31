Во вторник, 31 октября, отмечается Международный день Черного моря, Международный день экономии и Всемирный день городов.
Также сегодня ночью празднуют Хэллоуин. Верующие чтят память преподобных Спиридона и Никодима.
Подробнее о праздниках 31 октября, именинах, приметах и запретах на этот день — далее в материале.
Какой церковный праздник 31 октября 2023 года
Согласно новому церковному календарю, на 31 октября приходится день памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.
Святые жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет выполняли свое послушание — пекли просфоры, молились Богу и читали псалмы.
Однажды печь загорелась, но Спиридон накрыл огонь своей мантией, а из связанных рукавов власяницы сделал своеобразную посудину для воды и залил пожар.
Спиридон и Никодим остались невредимыми, после этого в народе их почитали как хранителей дома от пожара.
Кто празднует день ангела 31 октября 2023 года
День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.
Что нельзя делать 31 октября 2023 года
Сегодня нельзя лениться, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Также не стоит общаться с малознакомыми людьми и злоупотреблять алкоголем.
Рыбакам 31 ноября нельзя ссориться, иначе рыбалка будет неудачной.
Что можно делать сегодня
Сегодняшний день считается удачным для рыбалки и охоты.
Селяне 31 октября переводили кур из летних построек в зимние закутки, старую и ослабленную птицу отмечали для дальнейшего забоя.
Также в этот день готовили различные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.
Народные приметы на 31 октября 2023 года
- Ясная и солнечная погода — к сильному порывистому ветру.
- Воробьи громко чирикают — к теплу. Не слышно воробьиного чириканья — скоро наступят холода.
- Много рябины уродилось — к морозной и снежной зиме.
- Если идет мелкий дождь, то непогода будет длиться долго.