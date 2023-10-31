Во вторник, 31 октября, отмечается Международный день Черного моря, Международный день экономии и Всемирный день городов.

Также сегодня ночью празднуют Хэллоуин. Верующие чтят память преподобных Спиридона и Никодима.

Подробнее о праздниках 31 октября, именинах, приметах и запретах на этот день — далее в материале.

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Какой церковный праздник 31 октября 2023 года

Согласно новому церковному календарю, на 31 октября приходится день памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

Святые жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет выполняли свое послушание — пекли просфоры, молились Богу и читали псалмы.

Однажды печь загорелась, но Спиридон накрыл огонь своей мантией, а из связанных рукавов власяницы сделал своеобразную посудину для воды и залил пожар.

Спиридон и Никодим остались невредимыми, после этого в народе их почитали как хранителей дома от пожара.

Кто празднует день ангела 31 октября 2023 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Что нельзя делать 31 октября 2023 года

Сегодня нельзя лениться, чтобы не навлечь на себя гнев святых. Также не стоит общаться с малознакомыми людьми и злоупотреблять алкоголем.

Рыбакам 31 ноября нельзя ссориться, иначе рыбалка будет неудачной.

Что можно делать сегодня

Сегодняшний день считается удачным для рыбалки и охоты.

Селяне 31 октября переводили кур из летних построек в зимние закутки, старую и ослабленную птицу отмечали для дальнейшего забоя.

Также в этот день готовили различные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.

Народные приметы на 31 октября 2023 года