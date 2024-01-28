Сегодня, 28 января, мир уделяет внимание защите персональных данных и безработице, а еще играет в конструктор Lego. Православные верующие по новому церковному календарю чтят преподобного Ефрема Печерского и святого Ефрема Сирина.

Факты ICTV узнали больше об истории праздников, а также именинниках, приметах и запретах, связанных с этим днем.

Какой сегодня праздник — 28 января 2024 года

Православная церковь вспоминает святого Ефрема Переяславского, который был церковным деятелем XI-XII веков, епископом Переяслава, затем митрополитом Киевским. Он имел греческое происхождение, и до того, как стать монахом, служил казначеем и руководил хозяйством при дворе Великого князя Киевского Изяслава I Ярославича. По его инициативе построено много церквей и монастырей. В летописях указано, что Ефрем Переяславский был основателем больничного дела на Руси, первым разработал монастырский устав, согласно которому строил общественные бани, бесплатные больницы для бедных и путешественников, стационарные отделения для тяжелобольных.

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Также сегодня почитают христианского святого Ефрема Сирина, который проповедовал, писал церковные поучения, был отшельником, жил в пещере и молился. Постепенно вокруг него сформировался центр учеников, которые слушали монашеские наставления и перенимали молитвы. Одна из них читается по сей день в Великий пост и звучит так:

Господи и Владыка жизни моей, дух лености, безнадежности, властолюбия и тщеславия не дай мне. Дух же добродетели, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Да, Господи Царю, даруй мне видеть проступки мои и не осуждать брата моего, ибо Ты благословен еси во веки веков. Аминь.

Какой сегодня, 28 января 2024, день в Украине

На эту дату приходится Международный день защиты персональных данных. Этот вопрос очень актуален в наше время, ведь мы постоянно делимся частной информацией: в своих офисах, во время онлайн-покупок или обращения за различными услугами. Целью этого дня является повышение осведомленности граждан, в частности о лучших способах защиты своих данных.

Всемирный день безработных тоже отмечается 28 января и имеет целью привлечь внимание к проблемам с занятостью населения. Для украинцев этот вопрос встал особенно остро в условиях полномасштабной войны. Из-за вторжения России и обстрелов украинской территории многие остались без работы или были вынуждены сменить свой профиль.

Вместе с тем 28 января празднуют Международный день конструктора Lego. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1958 году запатентовали знаменитый кирпичик, который является ключевой деталью почти во всех наборах. Этот бренд всегда шагает в ногу со временем, что позволяет ему оставаться одной из самых известных игрушек на планете.

Также сейчас отмечают День открытия Антарктиды — шестого и последнего открытого материка. Его территория не принадлежит ни одной стране мира, а площадь составляет почти 14 млн км (континентально более 50 млн км). Зимой Антарктида значительно увеличивается в размерах.

Кто празднует День ангела 28 января

Если сегодня в вашей семье появится девочка, ее будет уместно назвать Ольга. Среди мальчиков и мужчин именины отмечают обладатели редких имен Варфоломей, Вольдемар, Леонтий и Теодор, а также привычных и довольно распространенных в нашей стране — Владимир, Георгий, Егор, Игнат и Федор.

Что нельзя делать 28 января 2024 года

Древние украинцы после полуночи старались не выходить из дома, а также не брались за сложную работу. Запрещено было ссориться с близкими и друзьями. Астрологи не советуют в этот день заниматься домашними делами и стричься и рекомендуют воздержаться от споров с начальством. Не стоит сегодня употреблять алкоголь и переедать.

Что можно делать сегодня

Согласно лунному календарю, это лучший день для помолвки и брака, соответственно, и для праздничного стола с различными блюдами и напитками. Если у вас есть собственное дело, то эта дата просто идеальна для презентаций, рекламных кампаний и корпоративов.

Народные приметы на 28 января 2024