Сегодня, 24 января, Украина поздравляет с профессиональным праздником своих разведчиков, мир отмечает День образования, а православные верующие чтят святую Ксению.

Факты ICTV узнали больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах этого дня.

Какой сегодня праздник — 24 января 2024 года

По новому календарю православная церковь чтит память преподобной Ксении Римлянки (6 лотого — по старому стилю). Родившаяся в 5-м веке в семье знатного римского сенатора девушка получила имя Евсевия. С юности она стремилась посвятить себя служению Богу. Однако родители хотели для нее другой судьбы — нашли жениха и начали готовиться к пышной свадьбе. Тогда девушка сбежала из дома с двумя преданными служанками.

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Корабль довез их на малолюдный остров Коа. Здесь Евсевия изменила свое имя на Ксению, что означает “путница”, и встретилась со своим будущим духовным проводником отцом Павлом — игуменом монастыря святого Андрея Первозванного в Миласе. Туда и отправилась Ксения со своими спутницами, приобрела небольшой дом и создала там монастырь, куда начали приобщаться верующие.

В конце жизни преподобная попрощалась с сестрами и осталась в церкви, чтобы помолиться перед распятием. В предании говорится, что в момент ухода святой над монастырем появился блестящий крест в сияющем венке. Он сопровождал погребальную процессию до самого места погребения праведницы. Место ее последнего пристанища известно тем, что там произошло много чудесных исцелений.

Какой сегодня, 24 января 2024, день в Украине

С 2018 года в этот день отмечается День внешней разведки Украины. Дата выбрана не случайно, ведь именно 24 января в 1919 году было создано первое подразделение разведки в УНР. Украинские разведчики стоят на страже защиты национальных интересов страны и ее граждан. Такая служба существовала еще во времена Гетманщины, поэтому украинцы издавна работали над тем, чтобы уберечь свою землю от внешних угроз. Особенно важную роль играют разведчики в условиях полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины.

С 2019 года в мире 24 января отмечают Международный день образования. Праздник основала ООН, чтобы подчеркнуть значение образования для мира и развития. Обычно каждый из Дней образования посвящают определенной теме, к которой обращаются в течение всего года. Так, первый из них обращал внимание на важность образования для развития каждого человека и мира.

На 24 января приходится и Международный женский спортивный день. Его основали во Франции для борьбы с дискриминацией и острыми вопросами, касающимися в частности вопроса насилия и сексуализации женщин в спорте.

Если сегодня вы ждали какого-то знака, чтобы сказать кому-то что-то приятное, то вот он — сейчас отмечается День комплимента. Поэтому это хорошая возможность выразить свое уважение или восхищение человеку, который этого заслуживает. Согласно исследованиям, от искреннего комплимента мы получаем не меньшее удовольствие, чем от материального вознаграждения наших трудов. Всегда приятно услышать добрые слова о своих лучших чертах. К слову, тот, кто делает комплименты искренне, тоже получает заряд позитива.

Кто празднует День ангела 24 января

Сегодня поздравления с именинами принимают мальчики и мужчины, которых зовут Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей и Ян. Если у вас в семье сегодня на свет появилась девочка, заметьте, что сегодня День ангела Ксении и Оксаны. Возможно, вы решите назвать малышку именно так.

Что нельзя делать 24 января 2024 года

Сегодня не стоит занимать деньги, а также стричь ногти и волосы. Наши предки верили, что так можно привлечь долги. Также не выходили на рассвете на улицу и ни в коем случае не поднимали платок, упавший на дорогу, чтобы не навлечь беды.

Астрологи в этот день не советуют что-то начинать или завершать. Также 24 января не способствует бизнесу и знакомствам с людьми.

Что можно делать сегодня

Бывает так, что народные верования не совпадают с лунным календарем, и сегодня именно такой случай. Ведь звезды указывают на то, что 24 января — отличный день для стрижки. Она принесет счастье, пользу и эстетический внешний вид. Также сегодня хорошо изготавливать амулеты и талисманы. Это отличный день для обучения.

Народные приметы на 24 января 2024