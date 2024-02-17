Сегодня, 17 февраля, следует проявить доброту и погладить кота, ведь праздники соответствующие. Православные верующие чтят память сразу двух святых — великомученика Теодора Тирона и мученицу Марианну.

Факты ICTV узнали больше об истории праздников, именинниках, приметах и запретах этого дня.

Какой сегодня праздник — 17 февраля 2024 года

Согласно новому календарю, православная церковь вспоминает святого великомученика Теодора (Феодора) Тирона и святую мученицу Марианну (2 марта по старому стилю).

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Теодор Тирон был солдатом в древнеримском городе Аласия и исповедовал христианство. Во времена правления императора Максимина был обвинен в поджоге храма богини Кибелы. В преданиях говорится, что его заставляли отказаться от своей веры, Тирон не отрекся и оказался в темнице, где умер от голода, а затем воскрес. Тогда его долго пытали и в конце концов приговорили к сожжению.

Святая Марианна была среди женщин, которые помогали проповедовать Слово Божье своим братьям — апостолам Филиппу и Варфоломею. Церковный историк Никифор Каллист оставил рассказ о том, что всю троицу схватили после проповеди во фригийском городе Иераполе и бросили в тюрьму.

Какой сегодня, 17 февраля 2024, день в Украине

В мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Его цель — сделать окружающую среду лучше, а также донести мысль, что радость от спонтанного проявления доброты получает и тот, к кому хорошо отнеслись, и тот, кто сделал добро другому. Поэтому это хорошая возможность хотя бы сказать друг другу дружеские слова, а еще лучше — сделать доброе дело.

Также на 17 февраля приходится неофициальный, но очень милый праздник — Международный день кота. Люди по всему миру благодарят пушистиков за те эмоции, которые они дарят своим владельцам, выражают свое почитание и любовь к усачам.

Еще один неофициальный праздник, приходящийся на эту дату, — Всемирный день человеческого духа. Его отмечают с 2003 года. По замыслу основателя праздника — философа Марка Леви — каждый человек в этот день должен на 2 минуты замолчать и погрузиться в себя, чтобы произошло осознание.

Кто празднует день ангела 17 февраля

Сегодня поздравьте с именинами владельцев мужских имен Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор и Федор. Среди девушек и женщин день ангела празднуют те, кого зовут Анна, Марианна, Мария и Пульхерия.

Что нельзя делать 17 февраля 2024 года

Народные верования рекомендуют отказаться от ссор, дальних поездок, вредных привычек, жирной пищи, стрижек и беспорядка в доме.

Зато астрологи наоборот советуют не бояться отправляться в дальнее путешествие и утверждают, что стрижка в этот день принесет не только хороший вид, но и долголетие. Это лишний раз доказывает, что не надо циклиться на суевериях, потому что они ничем не обоснованы.

Что можно делать сегодня

Итак, кроме, стрижки и поездок 17 февраля — благоприятный день для начала дел, встреч с родными и друзьями. Если на эту дату у вас запланирована операция с недвижимостью, будьте уверены, что все пройдет наилучшим образом.

Народные приметы на 17 февраля 2024 года