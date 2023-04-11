Пасха – большой праздник, когда христиане дарят друг другу пасхальные яйца. Они символизируют новую жизнь, добро и благодать. Однако не все умеют делать пасхальные яйца правильно и быстро. Как сделать писанку в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать пасхальные яйца с помощью пищевого красителя: самый простой способ

Придать яйцам особый цвет можно по-разному. Одни хозяйки варят яйца вкрутую, а затем на 10-15 минут погружают в раствор теплой воды с пищевым красителем, который можно купить в магазине. А вот другие – красят яйца в отваре луковой шелухи.

Для этого сырые яйца нужно поместить в кастрюлю с водой, добавить луковичную шелуху и варить 15-20 минут, пока яички не станут нужного цвета.

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Интересно, что когда-то яйца даже обматывали их сухими листьями дуба, березы, крапивы, перевязывали нитями и варили. Выходили так называемые мраморные яйца.

Как рисовать пасхальные яйца воском

Пасхальные яйца для начала окрашивают одним цветом. После высыхания и остывания на него наносят капли горячего воска. После охлаждения яйцо кладут в раствор другого цвета.

После высыхания краски опускают яйцо в горячую воду. Воск тает, и выходит очень хорошее яйцо. Воск аккуратно убирают из яйца.

Для царапин берут коричневые яйца. Ведь такая скорлупа крепче. После этого окрашивают и сушат. Рисунок производят с помощью острых предметов. К примеру, ножом, шилом, ножницами, толстой иглой. Однако орнамент сперва наносят карандашом.

Писанка из бисера: пошаговый рецепт

Для того чтобы сделать такие пасхальные яйца, нужно взять:

вареные яйца;

бисер;

клей ПВА;

зубочистки;

пищевой краситель;

сухие салфетки;

простой карандаш;

капроновые нити.

Способ приготовления:

Сначала окуните горячие вареные яйца в пищевой краситель. Покрутите яйца в красители, чтобы они равномерно окрасились со всех сторон. Выложите их на сухую салфетку и дождитесь, пока они высохнут. Нанесите на поверхность скорлупы простым карандашом рисунок. Нанесите полоской немного клея и приклейте зубочисткой бисеринки. Нанизьте на тонкую леску бисер в один ряд. Смажьте яйцо клеем. Хорошо прикрепите конец бисерной нити. Начинать работу можно с торца или с середины яйца. Накручивайте на яйцо бисерную нить. К концам, где сужается яйцо, приклейте бисеринки с помощью зубочистки.

Как сделать пятнистые яички: пошаговая инструкция

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Окуните яйца в пищевой краситель. Например, синий с зеленым. Затем забрызгайте их с помощью щетки или жесткой кисточки с коричневой акриловой краской. Если взять пятнистые перепелиные яйца, то понадобится только один краситель.

Эффект мрамора на яйцах

Для такого способа возьмите краску для яиц разных цветов, растительное масло. Окрасьте яйца в светлые яркие цвета, например: в желтый, красный, оранжевый. Дайте высохнуть яйцам и разведите темные цвета водой. Добавьте в каждую чашечку растительное масло и аккуратно размешайте. Окуните каждое яйцо в темный цвет и сразу выньте.

Делаем пасхальные яйца с помощью скотча

При нанесении перед окрашиванием на яйца полос или узоров (различных силуэтов) с помощью малярного скотча или изоляционной ленты можно получить очень симпатичные пасхальные яйца. Для этого нужно вырезать маленькие узоры из скотча и нанести их на яйца, поместить в краситель.

Пасхальные яйца с помощью фломастера, краски и мела

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Хорошие яйца можно получить, нарисовав на яйцах рисунки следующим образом:

перманентными маркерами;

фломастерами;

восковым мелом;

красками.

Делаем пасхальные яйца с блестками

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Для того чтобы сделать такие пасхальные яйца, нужно сварить яйца, обмазать их клеем и обсыпать блестками. Они должны быть разноцветными. После этого яйца должны высохнуть на бумажных полотенцах.