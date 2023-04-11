Пасха – большой праздник, когда христиане дарят друг другу пасхальные яйца. Они символизируют новую жизнь, добро и благодать. Однако не все умеют делать пасхальные яйца правильно и быстро. Как сделать писанку в домашних условиях – читайте в материале.
Как сделать пасхальные яйца с помощью пищевого красителя: самый простой способ
Придать яйцам особый цвет можно по-разному. Одни хозяйки варят яйца вкрутую, а затем на 10-15 минут погружают в раствор теплой воды с пищевым красителем, который можно купить в магазине. А вот другие – красят яйца в отваре луковой шелухи.
Для этого сырые яйца нужно поместить в кастрюлю с водой, добавить луковичную шелуху и варить 15-20 минут, пока яички не станут нужного цвета.
Интересно, что когда-то яйца даже обматывали их сухими листьями дуба, березы, крапивы, перевязывали нитями и варили. Выходили так называемые мраморные яйца.
Как рисовать пасхальные яйца воском
Пасхальные яйца для начала окрашивают одним цветом. После высыхания и остывания на него наносят капли горячего воска. После охлаждения яйцо кладут в раствор другого цвета.
После высыхания краски опускают яйцо в горячую воду. Воск тает, и выходит очень хорошее яйцо. Воск аккуратно убирают из яйца.
Для царапин берут коричневые яйца. Ведь такая скорлупа крепче. После этого окрашивают и сушат. Рисунок производят с помощью острых предметов. К примеру, ножом, шилом, ножницами, толстой иглой. Однако орнамент сперва наносят карандашом.
Писанка из бисера: пошаговый рецепт
Для того чтобы сделать такие пасхальные яйца, нужно взять:
- вареные яйца;
- бисер;
- клей ПВА;
- зубочистки;
- пищевой краситель;
- сухие салфетки;
- простой карандаш;
- капроновые нити.
Способ приготовления:
- Сначала окуните горячие вареные яйца в пищевой краситель.
- Покрутите яйца в красители, чтобы они равномерно окрасились со всех сторон.
- Выложите их на сухую салфетку и дождитесь, пока они высохнут.
- Нанесите на поверхность скорлупы простым карандашом рисунок.
- Нанесите полоской немного клея и приклейте зубочисткой бисеринки.
- Нанизьте на тонкую леску бисер в один ряд.
- Смажьте яйцо клеем.
- Хорошо прикрепите конец бисерной нити. Начинать работу можно с торца или с середины яйца.
- Накручивайте на яйцо бисерную нить.
- К концам, где сужается яйцо, приклейте бисеринки с помощью зубочистки.
Как сделать пятнистые яички: пошаговая инструкция
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- Окуните яйца в пищевой краситель. Например, синий с зеленым.
- Затем забрызгайте их с помощью щетки или жесткой кисточки с коричневой акриловой краской.
- Если взять пятнистые перепелиные яйца, то понадобится только один краситель.
Эффект мрамора на яйцах
Для такого способа возьмите краску для яиц разных цветов, растительное масло. Окрасьте яйца в светлые яркие цвета, например: в желтый, красный, оранжевый. Дайте высохнуть яйцам и разведите темные цвета водой. Добавьте в каждую чашечку растительное масло и аккуратно размешайте. Окуните каждое яйцо в темный цвет и сразу выньте.
Делаем пасхальные яйца с помощью скотча
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При нанесении перед окрашиванием на яйца полос или узоров (различных силуэтов) с помощью малярного скотча или изоляционной ленты можно получить очень симпатичные пасхальные яйца. Для этого нужно вырезать маленькие узоры из скотча и нанести их на яйца, поместить в краситель.
Пасхальные яйца с помощью фломастера, краски и мела
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Хорошие яйца можно получить, нарисовав на яйцах рисунки следующим образом:
- перманентными маркерами;
- фломастерами;
- восковым мелом;
- красками.
Делаем пасхальные яйца с блестками
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Для того чтобы сделать такие пасхальные яйца, нужно сварить яйца, обмазать их клеем и обсыпать блестками. Они должны быть разноцветными. После этого яйца должны высохнуть на бумажных полотенцах.