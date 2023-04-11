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Как сделать писанку в домашних условиях: 8 лучших методов

11 апреля 2023, 15:51
Анна Голишевская Редактор сайта
Крашанки
Источник: Unsplash

Пасха – большой праздник, когда христиане дарят друг другу пасхальные яйца. Они символизируют новую жизнь, добро и благодать. Однако не все умеют делать пасхальные яйца правильно и быстро. Как сделать писанку в домашних условиях – читайте в материале.

Как сделать пасхальные яйца с помощью пищевого красителя: самый простой способ

Придать яйцам особый цвет можно по-разному. Одни хозяйки варят яйца вкрутую, а затем на 10-15 минут погружают в раствор теплой воды с пищевым красителем, который можно купить в магазине. А вот другие – красят яйца в отваре луковой шелухи.

Для этого сырые яйца нужно поместить в кастрюлю с водой, добавить луковичную шелуху и варить 15-20 минут, пока яички не станут нужного цвета.

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Интересно, что когда-то яйца даже обматывали их сухими листьями дуба, березы, крапивы, перевязывали нитями и варили. Выходили так называемые мраморные яйца.

Как рисовать пасхальные яйца воском

Пасхальные яйца для начала окрашивают одним цветом. После высыхания и остывания на него наносят капли горячего воска. После охлаждения яйцо кладут в раствор другого цвета.

После высыхания краски опускают яйцо в горячую воду. Воск тает, и выходит очень хорошее яйцо. Воск аккуратно убирают из яйца.

Для царапин берут коричневые яйца. Ведь такая скорлупа крепче. После этого окрашивают и сушат. Рисунок производят с помощью острых предметов. К примеру, ножом, шилом, ножницами, толстой иглой. Однако орнамент сперва наносят карандашом.

Писанка из бисера: пошаговый рецепт

Для того чтобы сделать такие пасхальные яйца, нужно взять:

  • вареные яйца;
  • бисер;
  • клей ПВА;
  • зубочистки;
  • пищевой краситель;
  • сухие салфетки;
  • простой карандаш;
  • капроновые нити.

Способ приготовления:

  1. Сначала окуните горячие вареные яйца в пищевой краситель.
  2. Покрутите яйца в красители, чтобы они равномерно окрасились со всех сторон.
  3. Выложите их на сухую салфетку и дождитесь, пока они высохнут.
  4. Нанесите на поверхность скорлупы простым карандашом рисунок.
  5. Нанесите полоской немного клея и приклейте зубочисткой бисеринки.
  6. Нанизьте на тонкую леску бисер в один ряд.
  7. Смажьте яйцо клеем.
  8. Хорошо прикрепите конец бисерной нити. Начинать работу можно с торца или с середины яйца.
  9. Накручивайте на яйцо бисерную нить.
  10. К концам, где сужается яйцо, приклейте бисеринки с помощью зубочистки.

Как сделать пятнистые яички: пошаговая инструкция

 

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  1. Окуните яйца в пищевой краситель. Например, синий с зеленым.
  2. Затем забрызгайте их с помощью щетки или жесткой кисточки с коричневой акриловой краской.
  3. Если взять пятнистые перепелиные яйца, то понадобится только один краситель.

Эффект мрамора на яйцах

Для такого способа возьмите краску для яиц разных цветов, растительное масло. Окрасьте яйца в светлые яркие цвета, например: в желтый, красный, оранжевый. Дайте высохнуть яйцам и разведите темные цвета водой. Добавьте в каждую чашечку растительное масло и аккуратно размешайте. Окуните каждое яйцо в темный цвет и сразу выньте.

Делаем пасхальные яйца с помощью скотча

При нанесении перед окрашиванием на яйца полос или узоров (различных силуэтов) с помощью малярного скотча или изоляционной ленты можно получить очень симпатичные пасхальные яйца. Для этого нужно вырезать маленькие узоры из скотча и нанести их на яйца, поместить в краситель.

Пасхальные яйца с помощью фломастера, краски и мела

Хорошие яйца можно получить, нарисовав на яйцах рисунки следующим образом:

  • перманентными маркерами;
  • фломастерами;
  • восковым мелом;
  • красками.

Делаем пасхальные яйца с блестками

 

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Для того чтобы сделать такие пасхальные яйца, нужно сварить яйца, обмазать их клеем и обсыпать блестками. Они должны быть разноцветными. После этого яйца должны высохнуть на бумажных полотенцах.

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