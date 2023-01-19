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Хватит на целый год: когда освящают воду на Крещение 2023

19 января 2023, 08:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хватит на целый год: когда освящают воду на Крещение 2023
Источник: Depositphotos

Православные христиане 19 января 2022 года готовятся праздновать Крещение Господне. Традиционно, в этот день многие верующие окунаются в прорубь и набираются целебной силы. Также принято и набирать воду, которая обладает магическими свойствами.

Так, наши предки верили, что таким обрядом можно смыть с себя весь негатив. Также многие уверенны, что в Крещение целебной водой считают даже ту, которая течет по трубам наших сел и городов.

Бесспорно, самую мощную энергетику будет иметь вода во время начала литургии, которая пройдет вечером 18 января.

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Церковные традиции гласят, что воду начинают святить после литургии. Обычно оно заканчивается 18 января в 19.00, после чего освящают воду. Впрочем, необязательно в это время быть возле проруби — можно запастись целебной водой и не выходя из дому.

Освящение воды происходит регулярно в храмах, но именно Крещенская вода имеет сильную силу. Она может простоять 12 месяцев, после чего теряет свои свойства и начинает портиться.

Христиане верят, что в день Крещения Господнего все молитвы будут услышанными и Бог вознаградит их за смирение и веру в сердце.

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