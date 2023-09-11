Церковь особо чтит святого Иоанна Предтечу, поскольку именно он готовил людей к принятию Сына Божьего на земле. Его также называют Крестителем, потому что крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

В Евангелии от Марка детально рассказывается о страшной мученической смерти Иоанна Предтечи. Царь Ирод, тогдашний правитель Галилеи, женился на жене своего брата Филиппа. Иоанн Предтеча откровенно говорил ему, что он совершил позорный поступок. Эти упреки не нравились Ироду, а тем более Иродиаде, бывшей жене Филиппа, которая хотела убить Иоанна. И вот наконец такая возможность появилась.

В день рождения Ирода дочь Иродиады Саломея настолько понравилась царю своими танцами, что тот пообещал выполнить любую ее просьбу.

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Девушка, посоветовавшись с матерью, попросила у царя голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод не отказал.

Традиции и запреты на Усекновение главы Иоанна Предтечи

В этот день придерживаются строгого поста, запрещено есть не только мясо и молочные продукты, а также рыбу.

Нельзя ничего резать, что напоминает голову. Даже хлеб ломают руками. Вообще считается, что в этот день не стоит брать в руки острые предметы: нож, топор, пилу, а также вилку или иглу. То есть все, что напоминает мученическую смерть святого.

В народе говорят: Если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь.

На Головосека, так тоже называют этот день, нельзя есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель (их форма напоминает отрубленную голову Предтечи), а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого.

Более того, нельзя есть что-либо на блюде — на нем лежала голова Иоанна Предтечи. Это единственный день в году, когда запрещено варить и есть борщ.

В этот день не поют и не танцуют, потому что именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя.

Те, кто страдает головными болями, должны пойти в церковь и просить об исцелении.

В этот день не проводится обряд венчания.

Народные приметы на Головосека

Если слышен гром, предстоит длительная и теплая осень.

Ранний отлет журавлей — к ранней весне.

Журавли на юг полетели — ранняя зима будет.

К слову, после перехода ПЦУ и УКГЦ на новый календарь дата празднования Усекновение главы Иоанна Предтечи изменилась. По юлианскому календарю оно отмечалось 11 сентября, по новому стилю — 29 августа, а потому в 2023 году праздник якобы выпал.

Однако в ПЦУ и УКГЦ объяснили, когда верующим чтить память Иоанна Предтечи в 2023 году. Кроме того, приходам, которые еще не готовы к переходу на новоюлианский календарь, разрешили жить по юлианскому до 2025 года.