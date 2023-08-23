23 августа отмечается важный праздник — День Государственного флага Украины. Он празднуется накануне Дня Независимости Украины — 24 августа.

День флага в 2023 году приходится на будний день — среду. Это относительно новый праздник, однако один из самых важных для страны. Этот символ — всегда был особенным для украинцев, а сейчас во время полномасштабной войны каждый понял и убедился, насколько он важен.

Без флага сейчас не обходится ни одно событие, наверняка, у большинства из нас дома есть этот важный символ, ведь ходить под его цветами — особая гордость.

История праздника День Государственного флага Украины

Этот праздник был учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы О Дне Государственного флага Украины от 23 августа 2004 года. Его цель — уважение к государственным символам.

До 2004 года День флага отмечали только в Киеве. Тогда над Киевской горадминистрацией поднимали наш символ 24 августа.

Первое историческое упоминание о сине-желтом сочетании в официальной символике — 1256 год. Именно в этом году основали Львов, герб которого золотой лев на синем фоне.

Герб Галицкой Руси с XIV века официально был в синем и золотом цвете.

Окончательно сочетание синего и желтого цветов оформилось как единонациональное в начале XX века. Первое признание сине-желтого флага состоялось в 1918 году.

В 1991 году группа народных депутатов внесла украинский флаг в зал Верховной Рады. Затем его освятил священник УАПЦ Петр Бойко.

4 сентября того же года флаг торжественно подняли над зданием парламента.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в указ, учредив ежегодную церемонию поднятия флага по всей Украине 23 августа.

Значение цветов украинского флага

Флаг Украины утвержден Верховной Радой 28 января 1992 года. Тогда в постановлении было указано, что символ представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета. Соотношение ширины флага к его длине 2:3.

Цветовую гамму толкуют так: синий цвет — небо, желтый — пшеничное поле.

Согласно религиозной трактовке: синий — олицетворение Творца и Высшей духовной силы, желтый — все земное.

В сакральном толковании — вода и огонь.