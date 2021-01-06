Кутья — традиционное рождественское блюдо для украинцев, однако ее следует есть не только на праздники, но и в другое время, потому что она содержит большое количество полезных элементов.

Об этом заявила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

— В идеальном рационе ежедневно есть цельнозерноый злаки, орехи, семечки, фрукты и ягоды. Чтобы не быть голословными: по данным исследования, опубликованного в 2019 году в журнале Lancet, недостаток в рационе цельнозерновых злаков является второй по распространенности пищевой причиной сердечно-сосудистых болезней во всем мире (первая — избыток соли), — отметила Супрун.

Кутья — это и есть злаки (пшеница или ячмень), орехи, семечки: мак, конопля, даже халва и сушеные фрукты и ягоды: черника, изюм, груши, яблоки, чернослив, и сделанный из них компот.

— Даже виноградный сок и красное вино, которыми иногда заливают кутью, это источники полифенолов, — добавила Ульяна Супрун.

В частности, в 100 г ячменя — более половины суточной потребности в клетчатке, которая необходима для нашего здоровья, 10 граммов белка богатого незаменимыми аминокислотами, широкий спектр микроэлементов, и 20% дневной потребности в магнии и витамине В6.

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Мак — источник кальция, магния, марганца, цинка и железа.

Вы можете обогатить кутью другими семенами: тыквенными, кунжутными или пастой из него (тахинной), даже халвой (как делают в Одесской области) или конопляным семечками- заявила Супрун.

Грецкие орехи — источник полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е, всех витаминов группы В, белка, клетчатки и железа.

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