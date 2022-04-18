Страстная неделя или Седмица – последняя неделя Великого поста, после которой наступает Пасха.

В Страстную неделю, которая в 2022 году продлится с 18 по 23 апреля, существует немало ограничений и запретов на еду.

Что можно есть в Страстную неделю, а от чего стоит отказаться, читайте в материале.

Что нельзя есть в Страстную неделю В Страстную неделю строго запрещено употреблять продукты, содержащие мясо, рыбу, птицу, яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь.

Когда заканчивается Страстная неделя 2022 Страстная неделя начинается в понедельник перед Пасхой – в 2022 году это 18 апреля. Великий пост заканчивается в воскресенье после Пасхальной литургии в храме – 23 апреля 2022 года.

Что можно есть в Светлый понедельник В первый день Страстной недели (Светлый понедельник) можно есть сырые фрукты и овощи, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется еда только один раз в день – вечером.

Что можно есть в Чистый вторник Во второй день Страстной недели (Чистый вторник) можно есть сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.

Что есть в Страстную среду В третий день Страстной недели (Страстную стреду) следует употреблять хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи. Жирные продукты лучше убрать из рациона в этот день, даже растительное масло.

Что можно есть в Чистый четверг На четвертый день Страстной недели (Чистый четверг) разрешено употреблять хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи. Стоит отметить, что именно в Чистый четверг хозяйки пекут пасхи и красят яйца, а также делают уборку перед Пасхой.

Что можно есть в Страстную пятницу В пятый день Страстной недели (Страстную пятницу) следует воздержаться от приема пищи. Однако, прежде чем это сделать, учтите свой возраст, а также физическое и эмоциональное состояние.

Что можно есть в Великую субботу В шестой день Страстной недели (Великую субботу) можно есть сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.