Страстная неделя или Седмица – последняя неделя Великого поста, после которой наступает Пасха.
В Страстную неделю, которая в 2022 году продлится с 18 по 23 апреля, существует немало ограничений и запретов на еду.
Что можно есть в Страстную неделю, а от чего стоит отказаться, читайте в материале.
Что нельзя есть в Страстную неделю
В Страстную неделю строго запрещено употреблять продукты, содержащие мясо, рыбу, птицу, яйца.
Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь.
Когда заканчивается Страстная неделя 2022
Страстная неделя начинается в понедельник перед Пасхой – в 2022 году это 18 апреля.
Великий пост заканчивается в воскресенье после Пасхальной литургии в храме – 23 апреля 2022 года.
Что можно есть в Светлый понедельник
В первый день Страстной недели (Светлый понедельник) можно есть сырые фрукты и овощи, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется еда только один раз в день – вечером.
Что можно есть в Чистый вторник
Во второй день Страстной недели (Чистый вторник) можно есть сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.
Что есть в Страстную среду
В третий день Страстной недели (Страстную стреду) следует употреблять хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи.
Жирные продукты лучше убрать из рациона в этот день, даже растительное масло.
Что можно есть в Чистый четверг
На четвертый день Страстной недели (Чистый четверг) разрешено употреблять хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи.
Стоит отметить, что именно в Чистый четверг хозяйки пекут пасхи и красят яйца, а также делают уборку перед Пасхой.
Что можно есть в Страстную пятницу
В пятый день Страстной недели (Страстную пятницу) следует воздержаться от приема пищи.
Однако, прежде чем это сделать, учтите свой возраст, а также физическое и эмоциональное состояние.
Что можно есть в Великую субботу
В шестой день Страстной недели (Великую субботу) можно есть сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.
Что можно есть на Пасху
В воскресенье заканчивается Великий пост и снимаются все ограничения в питании.
Однако не налегайте на жирную и калорийную пищу, чтобы не навредить организму.