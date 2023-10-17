Грядущий 2024 год тысячи украинцев будут встречать не дома — большинство беженцев проживают в Польше на фоне войны. Однако стоит учитывать, что традиции празднования Нового года и Рождества в Польше немного другие, если сравнивать с украинскими обычаями.

Как поляки будут встречать Новый год 2024 и каких традиций стоит придерживаться украинцам в Польше — далее в материале.

Новый год или Sylwester в Польше: легенда праздника

Традиционно, перед самим Новым годом (31 декабря — 1 января) наступает Sylwester — это День Святого Сильвестра, который связан с событиями в Библии.

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Писания указывают на то, что 31 декабря 335 года умер Папа Римский Сильвестр І — после этого в церкви его признали святым. Именно поэтому в последний день года поляки чтут его память.

Другая легенда рассказывает историю о переходе с 999 на 1000 год — тогда в Западной Европе боялись конца света. Когда Судный день так и не наступил, на улицах царила радость. Тогда Папа Сильвестр II впервые произнес благословение urbi et orbi (городу и миру).

На фоне этого канун Нового года стал праздником, а в Польше получил название Sylwester. Сам праздник в соседней стране отмечают достаточно громко — шумными карнавалами и гуляниями с пышными мероприятиями.

Традиции празднования Нового года в Польше 2024

Новый год в Польше встречают не только в кругу семьи. Как и у нас, праздник также отмечают с близкими или друзьями.

В отличие от украинцев, поляки считают, что Новый год является менее семейным праздником — именно поэтому местные клубы забиты в последнюю ночь года, как и центры городов.

Особых блюд на столе не встретишь — однако, соседи также любят разливать шампанское по бокалам, как это делают у нас.

Часто для семьи на Новый год готовят карпа, голову которого должен съесть хозяин. На стол также подают медово-ореховое печенье фафернух и алкогольный гжанец на основе глинтвейна.

Кстати, подарков под елкой в Польше не увидишь — их вручают на Рождество или День Святого Николая 6 декабря.

Украинцы, которые сейчас находятся в Польше, должны придерживаться нескольких польских новогодних традиций:

за новогодним столом должно быть 12 блюд;

на столе должен быть запеченный карп или птица.

угостите близких печеньем фафернуха;

после наступления Нового года отправьтесь на центральные улицы города к компании знакомых или друзей;

перед праздником обязательно уберите в доме, как это делается и в Украине;

попросите прощения у тех, кого могли обидеть;

избавьтесь от долгов.

Выходные дни в Польше 2024

В декабре 2023 года и январе 2024-го поляков и гостей страны ждут три дополнительных выходных:

25 и 26 декабря — Рождество;

1 января – Новый год;

6 января — Богоявление — христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

Также в эти дни не будут работать магазины и заведения.

Как празднуют Рождество в Польше

Рождество в Польше пышно отмечают 25 декабря, а дополнительный выходной ожидается и на следующий день. Канун Рождества — Сочельник — также важен для наших соседей.

Считается, что весь следующий год зависит от того, как встретишь Сочельник.

Родственники за столом делятся тонкими коржиками друг с другом и говорят праздничные пожелания. Традиция берет свое начало в Польше в конце XVIII века — это признак прощения обид и показатель любви.

В Сочельник поляки идут на народное гуляние — колядки. Традиция практически не отличается от украинской.

В Польше считают, что в ночь перед Рождеством никто не должен быть одинок, поэтому они всегда приглашают в гости одиноких соседей или знакомых.