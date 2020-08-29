Ореховый Спас отмечают 29 августа. Он завершает цикл праздников и означает окончательный приход осени. Его еще называют Третьим, Хлебным или Спасом на полотне.

Первый Спас (Маковея) православные отмечали 14 августа, а Второй (Яблочный) – 19 числа.

Третий Спас означает завершение жатвы и созревание орехов, поэтому в этот день традиционно пекут хлеб из муки нового урожая и ходят в лес за орехами.

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В церковном календаре – это день перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Христа.

Согласно легенде, правитель Эдессы Авгарь страдал проказой. Он послал к Спасителю живописца Анания с письмом, в котором просил об исцелении. Ананий так и не смог написать образ Христа, и тогда Господь попросил подать полотенце и вытер им лицо. На нем отпечатался его лик. С помощью этого образа исцелили царя. Отсюда еще одно название праздника – Спаса на полотне.

Ореховый Спас – что нельзя делать

Грех лениться и отказываться от работы. Нужно собирать орехи, молоть муку, печь хлеб и делать соленья на зиму.

Выбрасывать или наступать на хлебные крошки.

Ругаться и желать зла – весь негатив вернется в тройном размере.

Ходить в лес без оберега – есть риск встретиться с нечистой силой.

Запрещено отказывать в помощи бедным, больным и детям.

Приметы в Ореховый Спас

Найти двойной или тройной орех — примета, что скоро разбогатеете.

Много орехов в лесу — к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Хорошая погода на Ореховый Спас — к короткой зиме и ранней весне.

Церковные праздники в сентябре 2020

В православном календаре на сентябрь 2020 меньше праздников, чем в августе, но есть несколько важных дат.

Первая из них — 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи), Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября, Воздвижение Креста Господня (27 сентября) и День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (30 сентября).