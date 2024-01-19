Крещение в Украине отмечается 6 января, ведь православная церковь перешла на новый календарь. Однако у приходов есть еще два года, чтобы привыкнуть к изменению дат, поэтому некоторые еще празднуют Крещение по старому стилю 19 января.
Этот день посвящен одному из важнейших событий в Библии, когда Иисус в возрасте 30 лет прошел обряд крещения. На Крещение верующие приветствуются словами “Христос крестится — в реке Иордане!”.
Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Крещением в стихах и прозе, чтобы вы могли выразить лучшие эмоции и пожелания родным и друзьям.
Крещение 2024 — поздравления в стихах
Пусть все в жизни вам легко дается.
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда!
***
Вот светлый праздник наступает,
Несет нам радость и прощение.
Мы о проблемах забываем,
Я поздравляю вас с Крещением!
***
Крещенским снежным вечерком,
В тот день, когда Христа крестили.
Звучали шутки, смеха звон,
Заботы люди отложили.
Пусть будет счастлив каждый дом,
Пускай исчезнут все ненастья,
И колокольни чистый звон
Посеет в сердце только счастье!
Желаю всем я в этот вечер
Зажженные надеждой свечи!
С Крещением!
***
Пусть ангел коснется вас нежно крылом,
Согреет щедровка вам сердце теплом,
Пусть радость, достаток наполнят ваш дом,
Поселятся счастье и покой в нем!
С Крещением Господним!
***
Крещение Господне –
Прекрасная пора.
Ты поделись сегодня
Частичкою тепла.
Скажи друзьям и близким
Немного добрых слов.
Пусть свет твоей улыбки
Подарит им любовь!
***
С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.
***
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет вас от всех бед!
***
На Крещение Господне
Вам желаю не болеть,
Смыть грехи водой святою,
Лишь вперед всегда смотреть!
Крещение 2024 — поздравления в прозе
В светлый праздник Крещения Господня желаю, чтобы святая вода смыла печаль и грусть, унесла все невзгоды и согрела душу и сердце. Крепкого здоровья, сил, благополучия и счастья всей вашей семье!
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Христос крестится! Божьей опеки и благодати! Пусть святая вода омоет вашу душу и тело, придаст бодрости и здоровья! Пусть вера, надежда и любовь не оставляют! Победы, мира и согласия!
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Поздравляю со святым Иорданом — праздником очищения и обновления. Желаю, чтобы вам были открыты все возможности для счастливой жизни, чтобы в вашем доме царили мир и любовь! Оптимизма и веры в лучшее!
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Поздравляю с Крещением Господним! Пусть ваш жизненный путь освещает лучик надежды и благополучия! Пусть все родные будут здоровы, в сердце царит любовь и радость, а освященная вода смоет все проблемы и заботы!
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Чистых мыслей и ясного дня в этот светлый праздник! Пусть ангел-хранитель развернет над вами свои белоснежные крылья, а печали и невзгоды обходят стороной! Христос крестится!
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Всю вашу семью поздравляю с Иорданом! Пусть Бог оберегает вас и благословляет на добрые дела, а капли хрустальной святой воды укрепят дух и тело. Гармонии, веры и оптимизма в эти непростые времена!
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Христос крестится! В этот светлый день желаю оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Победы, мира и благословения каждому из нас и всей Украине!