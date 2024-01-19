Крещение в Украине отмечается 6 января, ведь православная церковь перешла на новый календарь. Однако у приходов есть еще два года, чтобы привыкнуть к изменению дат, поэтому некоторые еще празднуют Крещение по старому стилю 19 января.

Этот день посвящен одному из важнейших событий в Библии, когда Иисус в возрасте 30 лет прошел обряд крещения. На Крещение верующие приветствуются словами “Христос крестится — в реке Иордане!”.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Крещением в стихах и прозе, чтобы вы могли выразить лучшие эмоции и пожелания родным и друзьям.

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Крещение 2024 — поздравления в стихах

Пусть все в жизни вам легко дается.

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!

***

Вот светлый праздник наступает,

Несет нам радость и прощение.

Мы о проблемах забываем,

Я поздравляю вас с Крещением!

***

Крещенским снежным вечерком,

В тот день, когда Христа крестили.

Звучали шутки, смеха звон,

Заботы люди отложили.

Пусть будет счастлив каждый дом,

Пускай исчезнут все ненастья,

И колокольни чистый звон

Посеет в сердце только счастье!

Желаю всем я в этот вечер

Зажженные надеждой свечи!

С Крещением!

***

Пусть ангел коснется вас нежно крылом,

Согреет щедровка вам сердце теплом,

Пусть радость, достаток наполнят ваш дом,

Поселятся счастье и покой в нем!

С Крещением Господним!

***

Крещение Господне –

Прекрасная пора.

Ты поделись сегодня

Частичкою тепла.

Скажи друзьям и близким

Немного добрых слов.

Пусть свет твоей улыбки

Подарит им любовь!

***

С Крещением Господним вас!

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет вас от всех бед!



***

На Крещение Господне

Вам желаю не болеть,

Смыть грехи водой святою,

Лишь вперед всегда смотреть!

Крещение 2024 — поздравления в прозе

В светлый праздник Крещения Господня желаю, чтобы святая вода смыла печаль и грусть, унесла все невзгоды и согрела душу и сердце. Крепкого здоровья, сил, благополучия и счастья всей вашей семье!

***

Христос крестится! Божьей опеки и благодати! Пусть святая вода омоет вашу душу и тело, придаст бодрости и здоровья! Пусть вера, надежда и любовь не оставляют! Победы, мира и согласия!

***

Поздравляю со святым Иорданом — праздником очищения и обновления. Желаю, чтобы вам были открыты все возможности для счастливой жизни, чтобы в вашем доме царили мир и любовь! Оптимизма и веры в лучшее!

***

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть ваш жизненный путь освещает лучик надежды и благополучия! Пусть все родные будут здоровы, в сердце царит любовь и радость, а освященная вода смоет все проблемы и заботы!

***

Чистых мыслей и ясного дня в этот светлый праздник! Пусть ангел-хранитель развернет над вами свои белоснежные крылья, а печали и невзгоды обходят стороной! Христос крестится!

***

Всю вашу семью поздравляю с Иорданом! Пусть Бог оберегает вас и благословляет на добрые дела, а капли хрустальной святой воды укрепят дух и тело. Гармонии, веры и оптимизма в эти непростые времена!

***

Христос крестится! В этот светлый день желаю оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Победы, мира и благословения каждому из нас и всей Украине!