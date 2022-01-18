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Приметы на Крещение 2022: что нужно делать и запреты

18 января 2022, 08:25
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Приметы на Крещение 2022: что нужно делать и запреты

Ежегодно 19 января украинцы отмечают Крещение — праздник в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. По традиции, в этот день освящают воду в церквях, а также реки, пруды и озера.

Но важным обрядом на Крещение является купание в проруби.

Факты ICTV собрали главные народные приметы на Крещение 2020.

  • Если на Крещение выпадет много снега — это к крепкому здоровью. Считается, что крещенский талый снег и вода имеют мощную лечебную силу, которую не теряют весь год. Лечить снегом рекомендуют болезни суставов, кожные заболевания, порезы и ожоги.
  • Во время купания в проруби нужно смотреть на восток. Согласно примете, если смотреть на закат, якобы можно заключить сделку с дьяволом.
  • Если первый мужчина, которого встретит на своем пути незамужняя девушка, будет молодой и красивый — свадьба не за горами. Но если он будет старый и немощный — в этом году замужества ждать не стоит.
  • Если человек примет крещение в этот день, то будет счастлив всю жизнь.
  • Хорошей приметой на Крещение является завершение какого-то дела. Любая договоренность в этот день обязательно закончится успехом.
  • Если звезды на Крещение светят ярко, то погода летом будет сухая и жаркая, а весна начнется рано.
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Чего не стоит делать на Крещение:

  • Ссориться и ругаться, злиться на родных и близких, а также выносить что-то из дома, так как возможны материальные потери.
  • Врать, злословить, делать другим людям подлости, иначе все обернется против вас с удвоенной силой.
  • Не рекомендуется набирать лишнюю воду, несмотря на то, что она целебная, а также разбавлять освященную воду.
  • Купаться нужно только с чистыми помыслами.
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Водохреща , прикмети
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