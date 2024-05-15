У каждой семьи есть свои традиции, которые создают особую атмосферу дома и которые передаются из поколения в поколение. Кто-то не представляет утро без завтрака за одним за столом, кто-то каждый вечер собирается вместе для просмотра фильма, а кто-то привык устраивать маленькие путешествия.

По случаю Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, ведущие Фактов ICTV поделились собственными традициями и рассказали, что для них самое важное в семье.

Анастасия Мазур

— У нас нет каких-то особых семейных традиций. До большой войны любили на выходных ездить куда-то на завтрак, в уютное кафе. Если нет, то обязательно совместный завтрак дома, без телефона, неторопливый. Сейчас сын полюбил блины — по воскресеньям у нас с утра блины со сгущенкой.

Сейчас смотрят

Главное, мне кажется, больше времени проводить вместе. Взять за правило вечером, когда все собираются, обсуждать как у каждого прошел день. Устраивать маленькие путешествия по возможности, пусть это будет даже соседний городок, смотреть вместе кино — у нас сейчас период Пиратов Карибского Моря. Просто быть вместе — сейчас это то, что дает силы и то, что самое ценное!

Оксана Гутцайт

— В этом году будет уже 23 года, как мы с мужем вместе. Мы начали встречаться и через три месяца сыграли свадьбу. Я считаю, что, кроме любви и уважения, для крепких и долгих отношений ничего больше не нужно. С каждым годом я все больше и больше влюбляюсь в своего мужа и свою семью.

Мы обязательно придерживаемся традиций, которые передали еще родители, — совместные завтраки, разговоры за столом. Телефон никто с собой не берет, чтобы не отвлекаться, это важное правило, которого придерживаются все. Муж у нас главный бариста в доме, поэтому каждое утро делает мне вкусный кофе.

Во время войны мы для себя поняли, что самое важное — это больше времени быть вместе, больше времени проводить с детьми, пока они не разъехались. Мы уже понимаем, что время очень быстро проходит, дочь уже от нас переехала, еще немножко и сын следующий, поэтому самое дорогое — быть вместе и ценить каждый момент.

Андрей Ковальский

— Семья — это самое важное, что есть в жизни. Это самые родные люди, которые всегда рядом. Моему браку всего 9 лет, но знакомы с женой более 20, ведь вместе учились.

О семейных традициях раньше как-то не задумывались. Да, до появления детей путешествовали, потом делали это с детьми. К сожалению, они родились и живут во времена войны, а первые 50 дней полномасштабного вторжения вообще прожили в паркинге в авто. Сейчас о путешествиях только вспоминаем и стараемся больше времени проводить вместе: гулять, ходить в кино или просто играть дома или заниматься домашними делами.

Появились и определенные традиции: каждое утро дети просят что-то любимое на завтрак, а на выходных должны быть фирменные блюда — блины с шоколадом или сырники. Недавно у детей появилась еще одна традиция — здороваться с военными. В свои 8 и 6 лет они хорошо знают, кто на нас напал и кто защищает, поэтому на блокпостах обязательно опускают стекло авто, благодарят и здороваются с военными.