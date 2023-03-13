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Поминальные субботы 2023: когда верующие вспоминают усопших

13 марта 2023, 14:23
Анна Голишевская Редактор сайта
Поминальні дні
Источник: Unsplash

Поминальные субботы – это дни, когда верующие чтят память усопших родственников. В такие субботы в храмах проходят специальные заупокойные богослужения, где священник читает соответствующие молитвы.

Когда будут поминальные субботы 2023 – читайте в материале.

Поминальные субботы 2023: даты

  • 18 февраля – Мясопустная суббота (вселенская);
  • 11, 18 и 25 марта – Суббота 2-й, 3-й и 4-й седмицы Великого поста;
  • 25 апреля – Радоница (в народе часто называют этот день Проводы);
  • 3 июня – Троицкая суббота (вселенская);
  • 10 июня – родительская суббота перед Петровым постом;
  • 12 августа – родительская суббота перед Успенским постом;
  • 7 октября – Покровская суббота;
  • 4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;
  • 11 ноября – Кузьмина суббота;
  • 18 ноября – Михайловская суббота;
  • 25 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Поминальные дни 2023: что делают в Родительские субботы

По словам священника и настоятеля Свято-Николаевского храма УПЦ Валентина Марчука, в поминальные родительские субботы верующие собираются в храмах для особых молитв за умерших.

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Конечно, молитвы за умерших есть каждый день. К примеру, в утренних молитвах мы молимся о родных и близких. Но есть особенные дни, – поминальные субботы. Это те субботы, которые мы посвящаем тем, кто ушел в вечность.

Это Мясопустная суббота, Троицкая суббота и т.д. Однако нужно не забывать, что каждая суббота в течение года – это тоже в какой-то степени поминальная. Мы молимся в эти дни о тех, кто ушел в вечность. Кроме молитв в церквях, в этот день люди приносят колебание и хлеб в память об умерших.

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