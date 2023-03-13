Поминальные субботы – это дни, когда верующие чтят память усопших родственников. В такие субботы в храмах проходят специальные заупокойные богослужения, где священник читает соответствующие молитвы.

Когда будут поминальные субботы 2023 – читайте в материале.

Поминальные субботы 2023: даты

18 февраля – Мясопустная суббота (вселенская);

11, 18 и 25 марта – Суббота 2-й, 3-й и 4-й седмицы Великого поста;

25 апреля – Радоница (в народе часто называют этот день Проводы);

3 июня – Троицкая суббота (вселенская);

10 июня – родительская суббота перед Петровым постом;

12 августа – родительская суббота перед Успенским постом;

7 октября – Покровская суббота;

4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;

11 ноября – Кузьмина суббота;

18 ноября – Михайловская суббота;

25 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Поминальные дни 2023: что делают в Родительские субботы

По словам священника и настоятеля Свято-Николаевского храма УПЦ Валентина Марчука, в поминальные родительские субботы верующие собираются в храмах для особых молитв за умерших.

Сейчас смотрят

Конечно, молитвы за умерших есть каждый день. К примеру, в утренних молитвах мы молимся о родных и близких. Но есть особенные дни, – поминальные субботы. Это те субботы, которые мы посвящаем тем, кто ушел в вечность.

Это Мясопустная суббота, Троицкая суббота и т.д. Однако нужно не забывать, что каждая суббота в течение года – это тоже в какой-то степени поминальная. Мы молимся в эти дни о тех, кто ушел в вечность. Кроме молитв в церквях, в этот день люди приносят колебание и хлеб в память об умерших.