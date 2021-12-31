В мире уже наступил Новый год 2022. В каком порядке его встречают в разных странах, и жители какой страны первыми поднимают бокалы шампанского — далее в материале.

Первыми Новый год 2022 встретят жители Кирибати (страна в Океании), в 12.00 по киевскому времени. Через 15 минут к празднованию подключается остров Чатем, принадлежащий Новой Зеландии, однако расположенный в другом часовом поясе. Далее идет Новая Зеландия и Южный полюс в Антарктиде.

В 14.00 по Киеву Новый год 2022 наступит у жителей Анадыря на Камчатке (Восточная Россия) и островов Фиджи, Науру, Тувалу.

Оттуда спустя час празднование перейдет к части Восточной Австралии — Сидней, Мельбурн, Канберра и тихоокеанским островам — Вануату, Микронезия, Соломоновы острова.

В 17.00 по киевскому времени отмечать Новый год 2022 будут в Японии, Северной и Южной Кореях. Спустя час праздник придет на территорию Австралии, на часть Юго-Восточной Азии и Китая. Далее — Индонезия и остальные части Юго-Восточной Азии.

В 19.30 по Киеву праздник наступит в Мьянме, спустя 30 минут — в Бангладеш, Шри-Ланке и в части России (Новосибирск и Омск).

31 декабря в 20.15 Новый год 2022 перенесется в Непал, а в 20.30 — в Индию.

В 21.00 к празднованию присоединятся жители Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и части России (Екатеринбург, Уфа). Спустя 30 минут Новый год 2022 наступит в Афганистане.

В 22.00 празднование перейдет в Армению, Азербайджан, часть России и в Грузию. В 00.00 по киевскому времени Новый год 2022 наступит в Украине, Греции, Румынии. В этот же промежуток времени будут праздновать жители Финляндии и Израиля.

1 января в 1.00 по Киеву Новый год придет на территории Западной и Центральной Европы, а также в часть Африки. Спустя три часа праздновать начинает Бразилия.

В 5.30 отмечают Новый год в Ньюфаундленде (Канада), в 6.00 — в Восточной Канаде, островах Карибского бассейна и части Южной Африки.

В 7 утра праздновать начинают в Оттаве (Канада) и в США — Вашингтон и Нью-Йорк.

Самыми последними Новый год 2022 встречают жители государства Самоа — 1 января в 13.00 по киевскому времени.