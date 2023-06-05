Уже 18 июня в Украине будут отмечать День отца. Дата празднования ежегодно приходится на третье воскресенье первого летнего месяца.

Папа — важный человек в жизни каждого из нас, и если у вас прекрасные отношения со своим отцом — цените их и оберегайте. Не забудьте поздравить своего близкого человека с праздником, позвонив ему или отправив СМС, но если есть возможность, то можно придумать и что-то более оригинальное.

Факты ICTV подготовили оригинальные идеи того, как поздравить папу с Днем отца 2023, читайте далее в материале.

Весь день вместе

Нет лучшего подарка, чем провести день вместе, и если у вас есть такая возможность, обязательно используйте ее. Так, можно заняться общим хобби, если такое имеется.

Также можно пойти в кино, прогуляться по парку, посетить бассейн, отправиться на природу или насладиться мороженым в уютном кафе. Поверьте, вашему папе будет очень приятно все, что бы вы ни придумали.

Пойти на рыбалку

Не секрет, что многие мужчины любят рыбалку. Июнь особенно хорош для улова, потому предложите своему папе сделать это вместе. Даже если вы не разбираетесь в этой теме, не переживайте, ему вдвойне приятнее будет вас научить закидывать удочку или нанизывать снасти.

Неожиданный визит

Многие из нас живут вдали от своих родителей, а даже если и в одном городе, то, к сожалению, не всегда мы находим время их посетить. Представьте удивление своего папы, если вы, например, внезапно приедете к нему в гости. Это принесет ему огромную радость, без сомнений.

Запишите видеопоздравление

Многие мужчины сейчас стоят на защите нашей страны, а потому физически видеться со своими семьями возможности нет. Благо, мы живем во времена технологий. Запишите своему папе трогательное видеопоздравление или создайте ролик из ваших с ним фотографий.

Когда ему будет грустно и одиноко, он всегда сможет его посмотреть и хотя бы чуточку набраться сил.

Передайте подарок

Есть возможность отправить папе милый презент почтой — отлично, если же нет, то обратитесь к кому-то за помощью. Это могут быть волонтеры, его сослуживцы или ваши друзья.

Представьте только, как ему будет приятно неожиданно получить подарок от вас. Неважно, какой он будет по стоимости. Это может быть просто брелок с вашим общим фото, какая-то патриотическая футболка, блокнот, ремень или что-то другое, что ему нужно.

Как поздравить своего папу на День отца 2023 — решать вам. Ему в любом случае будет приятно, ведь внимание всегда ценится.