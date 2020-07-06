Всемирный день поцелуя 2020 отмечают 6 июля.

Поцелуй является одним из лучших способов выразить свою любовь, благодарность, восхищение и уважение к человеку.

Один из писателей когда-то сказал: Поцелуи — это то, что осталось у людей от райского языка.

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Во Всемирный день поцелуя 2020 Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с этим нежным праздником в открытках.

Для того, чтобы не пропустить ни одного праздника, Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год, где собраны все важные даты, которые не празднуют на государственном уровне.

Например, 11 июля отмечается Всемирный день шоколада, 12 июля (второе воскресенье июля) — День рыбака.