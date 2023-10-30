Календарь IT-праздников пестрит профессиональными датами. Практически каждый специалист этой сферы имеет раз в году день, когда его поздравляют за заслуги в роботе и благодарят за нее. Факты ICTV предлагают вам узнать, когда отмечается День информатики в Украине.

Во всем мире День информатики 2023 отмечают 4 декабря, а значит — украинские специалисты также в этот день получают поздравления.

Праздник был основан еще в 1948 году. Именно в этот день был зарегистрирован патент на создание Цифровой электронной вычислительной машины.

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В Украине первая электронная вычислительная машина была создана в 1950 году группой ученных под руководством Сергея Лебедева. Она превзошла вычислительную машину российских инженеров.

Поскольку компьютерные технологии начали совершенствоваться, была создана сфера — информатика. Сам термин появился в 1960-х годах.

Сейчас, казалось бы, с помощью компьютерных технологий можно сделать все, однако ничему нет совершенства, а потому они продолжают нас удивлять.