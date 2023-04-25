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Когда в Украине празднуют День парикмахера 2023

25 апреля 2023, 19:02
Асоян Карина редактор ленты
день перукаря 2023
Источник: Unsplash

День парикмахера в Украине ежегодно отмечают 25 апреля. В этот профессиональный праздник принято поздравлять мастеров и благодарить за их кропотливую работу.

Также существует Международный день парикмахера, который празднуют осенью — 13 сентября.

День парикмахера: как появился праздник

День парикмахера неофициально празднуют с 2000-х годов. Кем и когда этот праздник был основан — неизвестно.

Самая профессия возникла еще в Древнем Египте, а именно в V в. до н. э. Во времена возникновения христианства работу парикмахеров выполняли врачи и священники. Только в ХVІІ ст. профессия стала уникальной и превратилась в отдельное занятие.

Идеи поздравления с Днем парикмахера 2023

На День парикмахера стоит дарить полезные и практичные вещи. К примеру:

  • сертификат на мастер-класс — этот подарок полезен как для новичков, так и для опытных мастеров;
  • набор передников;
  • органайзер для инструментов;
  • профессиональный фен;
  • профессиональные средства для волос;
  • набор инструментов;
  • косметички;
  • картины в кабинет и тому подобное.

Если это близкий для вас человек, устройте отдых, ведь эта профессия требует много сил.

Еще одним вариантом подарка является личная выставка. Если ваш парикмахер мечтает организовать собственный мастер-класс, ярмарку и т. д., помогите ему с этим процессом или же сделайте все сами в виде сюрприза.

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