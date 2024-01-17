Как правило, новогоднюю елку убирают после праздников, но бывают случаи, когда она стоит до весны или даже до лета. Какого же числа правильно убирать елку?

Когда рекомендуется убирать и снимать игрушки с новогодней елки согласно церковным канонам, приметам и фэн-шую — рассказывают Факты ICTV.

Когда нужно убирать новогоднюю елку после Нового года 2024

Дату для уборки елки лучше определять по народным традициям. Согласно приметам, новогоднее дерево до определенного момента привлекает в дом благосостояние и достаток. До Старого Нового года елка отдает всю свою мощную положительную энергию, поэтому выбрасывать ее раньше не желательно.

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Когда убирать елку по церковному календарю

Согласно церковным канонам, новогоднюю елку необходимо убирать до Крещения. Издавна люди считали, что перед этим праздником нужно навести в доме чистоту, выбросить все лишнее и убрать новогоднее дерево из дома.

После перехода в сентябре 2023 года на новоюлианский календарь даты больших церковных праздников сместились. Итак, убирать елку по новому календарю необходимо с 1 по 6 января.

Когда убирать елку по народным приметам

Считается, что новогодняя елка поглощает негативную энергетику прошлого года, поэтому ее лучше убрать в течение первых недель нового года. Сделать это лучше в период 7-8 января. До этого дерево отдает максимум светлой и положительной энергии, а уже после оно энергетически опустошается.

Обратите внимание! По народным приметам, нельзя выносить дерево в мусорные баки, потому что так можно потерять накопленное благосостояние и достаток. Лучше всего сдать елку в специальный пункт на переработку.

Когда убирать елку по фэн-шуй

По правилам фэн-шуй, новогоднюю елку советуют убирать через неделю после начала нового года по китайскому календарю. Итак, в 2024 году елка должна простоять дома вплоть до 10 февраля.

Не каждое живое дерево способно выдержать такой длительный срок, поэтому стоит обращать внимание на внешний вид елки. Если с нее опали иголки, начали спадать новогодние украшения, треснул или расслоился ствол, такое праздничное дерево уже неустойчиво и лучше убрать его, поскольку оно может быть опасным.

Вместо елки дом в январе можно украсить сосновыми веточками или венком.