Ежегодно День бухгалтера Украины празднуют 16 июля. Такая дата была выбрана в честь принятия Закона Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

В этот день принято поздравлять бухгалтеров государственных и частных предприятий страны.

Историю праздника День бухгалтера Украины — читайте на Фактах ICTV.

Когда появился праздник День бухгалтера Украины

Этот профессиональный праздник ежегодно отмечают с 2004 года. Тогда было принято решение выделить день в году для чествования бухгалтеров. Его цель — привлечь внимание общественности к роли сотрудников этой сферы в развитии украинской экономики.

Дату долго выбирать не пришлось, ведь 16 июля 1999 года Верховная Рада приняла документ, который регулирует работу бухгалтеров, — закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине (№996-XIV).

Указ главы государства №662/2004 официально установил дату профессионального праздника.

В июле 2021 нет государственных праздников и дополнительных выходных, однако много профессиональных дат.

Например, 3 июля — Международный день кооперативов, 6 июля — Всемирный день поцелуя, 20 июля — Международный день шахмат. Календарь праздников на июль 2021 — смотрите на Фактах ICTV.