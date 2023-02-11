Только раз в году мы можем наблюдать уникальное явление – летнее солнцестояние. Это момент, когда Солнце в своем движении по эклиптике попадает в самую северную её точку, либо в самую южную точку эклиптики.

Для нас это значит, что именно в это период можем наблюдать самый длинный день и самую короткую ночь. Когда будет самый длинный день 2023 – читайте в материале.

Когда будет самый длинный день в году 2023

Самый длинный день и самая короткая ночь – это День летнего солнцестояния. В 2023 году он будет 21 июня. Солнцестояние начнется в 5:57 утра.

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Интересно, что в високосные года самый длинный день приходится на 20 июня. Вот даты летнего солнцестояния на ближайшие 5 лет:

2023 год – 21 июня;

2024 год – 20 июня;

2025 год – 21 июня;

2026 год – 21 июня;

2027 год – 21 июня;

2028 год – 20 июня.

Как отмечают самый длинный день в году в разных странах

Самый длинный день в году давно оброс различными традициями. Например, в Украине празднуют Солнцестояние 7 июля. Это – известный славянский праздник Ивана Купала.

В этот день принято прыгать через костер, собирать целебные травы, искать цветок папоротника, пускать венки на воде.

Для язычников солнце обладало божественной властью над всем живым, а летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы, который воплощается в изобилие с созреванием урожая. Однако середина лета напоминала также о предстоящем сокращении светового дня и неминуемом приближении осени, а потом и зимы.

Кельтский праздник летнего солнцестояния называется Лита.

На праздновании сочетались труд и досуг, обряды и развлечения, свадьбы и общение с духами, гадание и ворожба. Люди, которые праздновали Литу, украшали себя и жилища ветками, гирляндами и венками из цветов. Обязательными растениями на летнее солнцестояние были зверобой и белые лилии.

А вот в Дании, например, солнцестояние празднуют на два дня позже, 23 июня.

Во многих городах в наше время собирается тьма людей: семьи с детьми, влюбленные парочки и шумные компании друзей. Они берут с собой подстилку и целенаправленно идут к воде – морю, гаваням, озерам и даже маленьким прудам в парках, где уже на закрепленном плоту на воде они сжигают чучело ведьмы на метле.