Уже вскоре во всем мире будут отмечать таинственный праздник Хэллоуин. Это прекрасная возможность поэкспериментировать со своим макияжем и внешним видом.

В этот день даже дети хотят почувствовать атмосферу праздника и стремятся перевоплотиться в мистических и жутких героев.

Как дополнить свой образ и сделать детский макияж на Хэллоуин — читайте далее в материале.

Гламурная ведьма

Макияж гламурной ведьмы достаточно милый и наносится легко. Для этого образа вам понадобятся ярко-розовые тени, пудра, подводка и красная помада.

Для основы макияжа на лицо ребенка нужно нанести пудру. В отличие от тонального крема, она не будет обременять кожу. Затем необходимо выделить глаза ярко-розовыми тенями.

Черной подводкой сделайте акцент на скулах ребенка. Также можно выделить носик, уголки губ и зону вокруг глаз. Нанесите на лицо румяна, они сделают образ более ярким.

Финальный штрих — красная помада и праздничный костюм.

Разбитая кукла

Для макияжа куклы вам нужны розовые и фиолетовые тени, тональный крем, пудра, румяна, подводка, карандаш для бровей и красная помада.

Сначала наносим тон и припудриваем лицо. Добавляем румяна, а затем с помощью коричневого карандаша рисуем яркие брови.

Розовыми или фиолетовыми тенями наносим макияж на зону глаз. По желанию слизистую глаз можно выделить белым карандашом.

Подводкой рисуем большие стрелки, а затем на левой щеке прорисовываем “трещины в лице”. Для яркости образа еще можно добавить румяна и розовые тени.

Красим губы красной помадой и по желанию завершаем образ накладными ресницами.

Жуткий паук

Для создания еще одного образа для Хэллоуина нам будут необходимы тональный крем, белый корректор, подводка, черные тени и черная помада.

Сначала наносим тон, а затем высветляем лицо с помощью белого корректора. Подводкой рисуем большие черные брови.

На лбу рисуем паутину, а на правой щеке — паука. Затем на веки наносим черные тени и завершаем праздничный макияж черной помадой.