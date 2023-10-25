Сегодня, 25 октября, в Украине отмечается День военного капеллана.

Праздник был основан в честь римского военачальника и христианского священника, епископа Мартина Турского, который жил в IV веке. Его считают основателем и покровителем военного духовенства.

Военное капелланство в Украине

Военные капелланы — это священнослужители, которые осуществляют пастырство над военнослужащими, их семьями и гражданскими лицами, которые работают для военных.

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В современной украинской армии история военного капелланства берет свое начало с распоряжения Кабмина от 2 июля 2014 года о служении военного духовенства в ВСУ.

Первые штатные должности военных священников были введены в украинской армии в 2016 году.

30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон о Службе военного капелланства, который вступил в силу 1 июля 2022 года. Законом предусмотрено, что выдача оружия и боеприпасов военным капелланам запрещена.

25 октября Госслужба по этнополитике и свободе совести выдала первые 83 мандата на право осуществления капелланской деятельности.

Всего в ВСУ предусмотрено 738 должностей капелланов. Мандаты на осуществление капелланской деятельности получили 244 священнослужителя.

Украинские военные капелланы осуществляют постоянное духовное сопровождение воинов не только во время военных операций.

Они также сопровождают обучение и подготовку будущих военнослужащих, проводят мероприятия в поддержку ВСУ, посещают различные точки фронта и отпевают павших героев.