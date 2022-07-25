День Украинской Государственности: дата и что известно о празднике

День Украинской Государственности — новый праздник, который впервые будут отмечать в 2022 году. Даже в условиях войны, наш народ продолжает сражаться за целостность страны и ее функционирование в качестве государства.

Дата праздника

Известно, что День Украинской Государственности будут ежегодно отмечать 28 июля — в 2022 году это впервые со дня основания этой важной даты.

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Что известно о празднике

О том, что в истории Украины появится новая важная дата стало известно еще в конце мая 2021 года — тогда Верховная Рада проголосовала за законопроект № 5864. Однако в прошлом году день не отмечали — закон вступил в силу 9 июня 2022 г.

Сам праздник утвердили 25 августа 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского, как раз к 30-летию независимости Украины. Еще тогда Зеленский заявил, что 28 июля станет выходным для украинцев. Правда, во время военного положения дополнительных выходных не предусмотрено.

День Украинской Государственности поможет подчеркнуть тысячелетнюю историю Украины. Документ утверждает, наша страна берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

На днях президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, где подчеркнул важность этого праздника. Он заявил, что эта неделя будет очень символичной для нас.

— День Украинской Государственности будет утверждать связь ныне живущих украинцев со многими поколениями нашего народа. Более тысячи лет государственно-творческому опыту украинцев, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру, — заявил Зеленский.

После Дня Украинской Государственности украинцев встретит август — последний месяц лета порадует огромным количеством праздников. Свой профессиональный день будут отмечать инкассаторы, строители, ветеринары, а на конец месяца запланирован День независимости Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.