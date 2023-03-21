День Сорока святых 2023: дата, история и традиции праздника

День памяти Сорока святых — это один из самых главных религиозных праздников года. В этот день церковь чтит память сорока солдат, умерших за веру во Христа.

Память о Сорока святых почитается в православной и католической церкви, а также в древневосточных и ряде протестантских церквей.

Когда будут отмечать День Сорока святых в 2023 году, а также об истории, традициях и запретах праздника — читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда в 2023 году праздник Сорока святых — дата

Ежегодно праздник 40 святых отмечают 22 марта. В этом году он приходится на среду.

На самом деле память о сорока мучениках принадлежит к кругу самых почитаемых праздников. В этот день даже немного облегчают ограничение Великого поста и совершается Литургия предосвященных даров.

Что касается смягчения Великого поста на 22 марта, то в этот день верующим разрешено есть горячую пищу с растительным маслом и пить вино.

Кто входит в 40 святых и история праздника

Сорок святых, или их еще называют Сорок Севастийских мучеников, — это 40 воинов римского XII легиона, погибших в 320 году у города Севастия (сейчас это турецкий город Сивас) за отказ отречься от христианской веры.

В то время воинов римской армии заставляли приносить жертву языческим идолам. Тогда страной руководил противник христианства, император Лициний.

Тридцать девять христианских солдат отказались это делать, за что их раздели и поместили в ледяное Севастийское озеро. Один из мучеников не выдержал пыток и выбежал на берег, но он сразу был убит.

Один из императорских стражей — воин Аглай, наблюдав за страданиями воинов, уверовал во Христа и присоединился к узникам.

Командование кровавого императора забило до смерти сорок Севастийских святых, а их кости бросили в реку. Ровно через три дня после своей смерти, святые явились севастийскому епископу и попросили его похоронить их мощи.

Что нужно делать на День Сорока святых — традиции

Одной из традиций празднования праздника Сорока святых является выпекание булочки в виде жаворонков из постного дрожжевого теста. Из изюма птичкам делают глазки, а в тесто добавляют орешки.

Накануне Дня Сорока святых, хозяйки выпекают по 40 жаворонков из теста, а 22 марта угощают ими детей и крестников.

Кстати, молодые незамужние девушки всегда гадали на булочках в форме птичек: они бросали жаворонка через плечо — куда птица покажет хвостом, оттуда придет жених.

Также обязательной традицией на Сорок святых является поход в церковь. Там нужно поставить 40 свечей и прочитать особую молитву:

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молитеся до Пресвятої Тройці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.Онлайн

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Также 22 марта принято приглашать домой близких людей и вместе чтить память мучеников.

Что нельзя делать на Сорок святых

В этот день нельзя убирать, заниматься тяжелым трудом и вышивать. Также нельзя ругаться и гневаться, занимать деньги или сажать горох.

Среди главных запретов на Сорок святых:

нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты;

нельзя физически работать;

убирать в доме тоже не стоит;

шить и вышивать;

что-нибудь чинить или ремонтировать;

занимать деньги.

Приметы на 40 святых

Наши предки верили, если на день Сорока Святых будет хорошая погода, значит ближайшие 40 дней холодов не будет.

Если 22 марта будет холодно, то следующие 40 дней возможно ухудшение погоды.

Осадки и несолнечная погода на 40 святых — весеннего наводнения не будет, а летом можно не ждать сильных ливней, осень тоже будет сухой и солнечной.

Если 22 марта уже есть скворцы — лето будет очень жарким и солнечным.

Фото: УПЦ