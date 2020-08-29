30 августа в Украине празднуют День шахтера 2020, а православные в этот день чествуют святого Мирона, который жил в древней Греции и помогал вдовам и сиротам.

Праздник шахтеров начали отмечать с 1935 года, когда горняк из Донбасса Алексей Стаханов установил рекорд по количеству добытого угля. С тех пор, последнее воскресенье августа считается Днем шахтера.

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30 августа нельзя:

свататься или гулять свадьбу;

неудачный день для гадания;

избегали смотреть долго в зеркало.

В этот день нужно давать милостыню и помогать нуждающимся. 30 августа славяне пытались вырезать побеги малины, которые в этом году уже принесли свои плоды.

Именины отмечают: Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлия.

Народные приметы:

последний журавль улетел — значит, на праздник Покрова будет холодно;

хорошая погода — собранного урожая и запасов хватит для того, чтобы перезимовать.

События 30 августа:

1873 — открыли Землю Франца-Иосифа;

1918 — Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина;

1937 — украинский революционер Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития культа личности в СССР;

1963 — СССР и США установили прямую телефонную связь;

1995 — состоялась презентация браузера Opera.

Календарь церковных праздников на сентябрь 2020

В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 православные христиане будут праздновать два больших церковных праздника — Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господнего.

Оба праздника есть в списке 12 важнейших дат.

Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 21 сентября, а Воздвижения Креста на 27 сентября.