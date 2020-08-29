30 августа в Украине празднуют День шахтера 2020, а православные в этот день чествуют святого Мирона, который жил в древней Греции и помогал вдовам и сиротам.
Праздник шахтеров начали отмечать с 1935 года, когда горняк из Донбасса Алексей Стаханов установил рекорд по количеству добытого угля. С тех пор, последнее воскресенье августа считается Днем шахтера.
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30 августа нельзя:
- свататься или гулять свадьбу;
- неудачный день для гадания;
- избегали смотреть долго в зеркало.
В этот день нужно давать милостыню и помогать нуждающимся. 30 августа славяне пытались вырезать побеги малины, которые в этом году уже принесли свои плоды.
Именины отмечают: Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлия.
Народные приметы:
- последний журавль улетел — значит, на праздник Покрова будет холодно;
- хорошая погода — собранного урожая и запасов хватит для того, чтобы перезимовать.
События 30 августа:
- 1873 — открыли Землю Франца-Иосифа;
- 1918 — Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина;
- 1937 — украинский революционер Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития культа личности в СССР;
- 1963 — СССР и США установили прямую телефонную связь;
- 1995 — состоялась презентация браузера Opera.
Календарь церковных праздников на сентябрь 2020
В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 православные христиане будут праздновать два больших церковных праздника — Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господнего.
Оба праздника есть в списке 12 важнейших дат.
Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 21 сентября, а Воздвижения Креста на 27 сентября.