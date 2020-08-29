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Праздники в Украине

День шахтера и чествование святого Мирона: какие праздники сегодня, 29 августа

30 августа, 00:10 Андрій Жигайло
День шахтера и чествование святого Мирона: какие праздники сегодня, 29 августа

30 августа в Украине празднуют День шахтера 2020, а православные в этот день чествуют святого Мирона, который жил в древней Греции и помогал вдовам и сиротам.

Праздник шахтеров начали отмечать с 1935 года, когда горняк из Донбасса Алексей Стаханов установил рекорд по количеству добытого угля. С тех пор, последнее воскресенье августа считается Днем шахтера.

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30 августа нельзя:

  • свататься или гулять свадьбу;
  • неудачный день для гадания;
  • избегали смотреть долго в зеркало.

В этот день нужно давать милостыню и помогать нуждающимся. 30 августа славяне пытались вырезать побеги малины, которые в этом году уже принесли свои плоды.

Именины отмечают: Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлия.

Народные приметы:

  • последний журавль улетел — значит, на праздник Покрова будет холодно;
  • хорошая погода — собранного урожая и запасов хватит для того, чтобы перезимовать.

События 30 августа:

  • 1873 — открыли Землю Франца-Иосифа;
  • 1918 — Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина;
  • 1937 — украинский революционер Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития культа личности в СССР;
  • 1963 — СССР и США установили прямую телефонную связь;
  • 1995 — состоялась презентация браузера Opera.

Календарь церковных праздников на сентябрь 2020

В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 православные христиане будут праздновать два больших церковных праздника — Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господнего.

Оба праздника есть в списке 12 важнейших дат.

Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 21 сентября, а Воздвижения Креста на 27 сентября.

Теги
День шахтаря , Календар , Свято
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