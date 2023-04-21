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День подруги 2023: когда день женской дружбы и как его отпраздновать

21 апреля 2023, 17:51
Асоян Карина редактор ленты
день подруги 2023
Источник: Unsplash

День подруги в Украине, как и в других странах, отмечают 1 августа. Этот праздник считается неофициальным, но является важным для женского пола.

День подруги 2023: что за праздник

Свое начало День подруги берет в США. За короткое время праздник распространился по разным уголкам мира и дошел до Украины.

Этот день приобрел популярность из-за культового сериала Секс и город, в котором главные героини праздновали прочность своей дружбы.

Также существует похожий праздник День женской дружбы, который отмечают 13 февраля. Его появление связывают с комедийным сериалом Парки и развлечения.

Как празднуют День подруги 2023

В День подруги девушки собираются и проводят время вместе: устраивают девичники, ходят в кинотеатр, боулинг, любимое кафе и тому подобное.

В Британии принято ходить на ночевки к подругам и обмениваться подарками.

Что подарить подруге на День женской дружбы 2023

Подарки на День подруги принято делать символические. Также можно устроить совместный отдых, который принесет удовольствие всем:

  • посетить мастер-классы (лепка глиной, арт-терапия, танцы, кулинарные мастер-классы, создание авторской парфюмерии или другой косметики);
  • посетить спа-салон;
  • поехать в другой город или на природу;
  • устроить пикник;
  • пойти на фильм или в театр;
  • посетить любимое заведение;
  • устроить тематический девичник;
  • пойти в поход;
  • посетить стенд-ап;
  • устроить дома киновечер и тому подобное.

Насчет личного подарка — вспомните, что давно хотела ваша подруга. Это могут быть книга, одежда, обувь, украшения, косметика, техника, кухонные принадлежности, аксессуары, сертификаты, цветы, сладости и т.д.

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