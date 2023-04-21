День подруги в Украине, как и в других странах, отмечают 1 августа. Этот праздник считается неофициальным, но является важным для женского пола.
День подруги 2023: что за праздник
Свое начало День подруги берет в США. За короткое время праздник распространился по разным уголкам мира и дошел до Украины.
Этот день приобрел популярность из-за культового сериала Секс и город, в котором главные героини праздновали прочность своей дружбы.
Также существует похожий праздник День женской дружбы, который отмечают 13 февраля. Его появление связывают с комедийным сериалом Парки и развлечения.
Как празднуют День подруги 2023
В День подруги девушки собираются и проводят время вместе: устраивают девичники, ходят в кинотеатр, боулинг, любимое кафе и тому подобное.
В Британии принято ходить на ночевки к подругам и обмениваться подарками.
Что подарить подруге на День женской дружбы 2023
Подарки на День подруги принято делать символические. Также можно устроить совместный отдых, который принесет удовольствие всем:
- посетить мастер-классы (лепка глиной, арт-терапия, танцы, кулинарные мастер-классы, создание авторской парфюмерии или другой косметики);
- посетить спа-салон;
- поехать в другой город или на природу;
- устроить пикник;
- пойти на фильм или в театр;
- посетить любимое заведение;
- устроить тематический девичник;
- пойти в поход;
- посетить стенд-ап;
- устроить дома киновечер и тому подобное.
Насчет личного подарка — вспомните, что давно хотела ваша подруга. Это могут быть книга, одежда, обувь, украшения, косметика, техника, кухонные принадлежности, аксессуары, сертификаты, цветы, сладости и т.д.