Суббота, 21 августа, богата на праздничные и исторические даты. В этот день в 1911 году из парижского Лувра похитили легендарную картину Леонардо да Винчи Мона Лиза, а в Чехословакии 1968 года завершились реформы Пражской весны.

В 1986 году в этот день СССР официально признал халатность персонала главной причиной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

21 августа — какой сегодня праздник

Ежегодно 21 августа в мире отмечают Международный день памяти и чествования жертв терроризма.

Эта дата была установлена в 2017 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В ней говорится, что поддержка жертв терроризма и защита их прав – главная обязанность всех государств мира.

Со времен независимости львиная доля терактов в Украине происходит на Донбассе, где с 2014 года продолжается российско-украинская война.

Самым масштабным терактом считается сбивание российскими войсками Boeing 777 под Донецком. Авиакатастрофа гражданского пассажирского самолета компании Malaysia Airlines унесла жизни всех 298 пассажиров и членов экипажа.

Церковный праздник 21 августа

Православные верующие 21 августа чествуют Мирона Ветрогона. Епископ был очень добрым человеком и часто помогал людям.

Существует поверье, что на острове Крит река вышла из берегов, а Мирон лишь с помощью одного своего взмаха руки вернуть ее на место, этим самым избежав наводнения.

Именины 21 августа

21 августа именины празднуют: Герман, Федор, Григорий, Леонид, Емельян, Николай, Мирон.

Приметы на 21 августа

Если утром будет иней — будет хороший урожай.

Каким будет Мирон — такой, по приметам, и погода в январе.

Плохая погода 21 августа — непогода продержится до Бабьего лета.

Часто именно 21 августа встречаются довольно сильные ветры.

Что нельзя делать 21 августа