День безопасного интернета — международный праздник, который посвящен детям и юным пользователям сети. Самое время узнать больше об этом важном событии — когда и для чего его празднуют.

День безопасного интернета: дата

Известно, что День безопасного интернета не связан с конкретным днем. Многие страны согласились, что праздник будет ежегодно приходиться на второй день второй недели февраля. В 2024 году это 6 февраля.

Так, суть праздника в распространении информации о безопасном использовании сети — к использованию цифрового пространства нужно относиться ответственно и не совершать бездумных действий.

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Праздник считается относительно молодым — его утвердили в 2004 году благодаря инициативе организации Insafe, которая также называется как Европейская сеть безопасного интернета.

Не забудьте отметить праздник с близкими или напомнить своим младшим родственникам о важности ответственного использования всемирной сети.

В целом февраль принесет нам множество различных праздников. Мы постепенно готовимся к весне и прощаемся с зимой, поэтому будут и церковные важные дни. К примеру, 2 числа будет Сретение Господне, а 20 числа — почтим память Героев Небесной Сотни. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2024 можно на Фактах ICTV.