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День архитектуры Украины: поздравления в картинках

1 июля 2021, 07:30 Вікторія Гірко
День архитектуры Украины: поздравления в картинках

День архитектуры Украины ежегодно отмечают 1 июля. Праздник был установлен в 1995 году соответствующим указом президента.

Ранее в этот день праздновали Всемирный день архитектуры, который был посвящен всем, кто приложил усилия к восстановлению городов после Второй мировой войны.

Но впоследствии его перенесли на первый понедельник октября, поскольку именно тогда в Европе отмечают Всемирный день жилья.

Сейчас в Украине насчитывается около 14 тыс. памятников архитектуры, 46 больших исторических культурных заповедников и более 1 тыс. объектов паркового искусства. Однако украинские архитекторы не перестают удивлять нас своими новыми работами.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с Днем архитектуры, чтобы вы могли поздравить всех причастных с праздником.

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Теги
Архітектура , Привітання зі святами , Свято
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