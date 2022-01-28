Традиционно 28 января в Украине отмечают день ангела Елены. Это имя имеет греческое происхождение, в переводе оно означает “солнечный свет” или “солнечный луч”.

Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого популярного имени. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с открытками и СМС с днем ангела Елены.

Оригинальные поздравления с Днем ангела Елены в стихах

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

***

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

Елена — это сила, доброта, очарованье.

И с именем таким не пропадешь.

День ангела для Лены, как признанье

В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,

И для веселья, и семьи они сотворены.

Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!

Они от Бога нежностью одарены.

***

С днем ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,

Пусть вера крепнет каждый час.

Пусть награждаются старанья

И будет всё ну просто класс.

***

Леночка, с днем ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море теплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою судьбу красавица заря!

Пусть тихий ангел нежною рукою

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.

Красивые поздравления с днем ангела Елены в открытках

Значение имени Елена

Елена с детства растет доброй, жизнерадостной и энергичной девочкой. Она хочет узнать все на свете, любит учиться и делиться информацией с другими.

Владелица имени Елена всегда очень активна и амбициозна, имеет много интересов. Она любит быть лидером и хорошо справляется с этой ролью.

Обычно у Елены много друзей, она занимается саморазвитием, с удовольствием помогает другим. Многие люди уважают Елену за ее трудолюбие, целеустремленность и преданность.

В работе Елена профессионально и ответственно подходит к своим обязанностям. Она отлично раскрывает себя в тех профессиях, где требуется творческий ум или умение общаться с людьми.