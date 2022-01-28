Традиционно 28 января в Украине отмечают день ангела Елены. Это имя имеет греческое происхождение, в переводе оно означает “солнечный свет” или “солнечный луч”.
Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого популярного имени. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с открытками и СМС с днем ангела Елены.
Оригинальные поздравления с Днем ангела Елены в стихах
Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
***
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
Елена — это сила, доброта, очарованье.
И с именем таким не пропадешь.
День ангела для Лены, как признанье
В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.
С Еленами легко как жить, так и общаться,
И для веселья, и семьи они сотворены.
Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!
Они от Бога нежностью одарены.
***
С днем ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.
Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый час.
Пусть награждаются старанья
И будет всё ну просто класс.
***
Леночка, с днем ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.
Пусть будет мирным небо, море теплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою судьбу красавица заря!
Пусть тихий ангел нежною рукою
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.
Красивые поздравления с днем ангела Елены в открытках
Значение имени Елена
Елена с детства растет доброй, жизнерадостной и энергичной девочкой. Она хочет узнать все на свете, любит учиться и делиться информацией с другими.
Владелица имени Елена всегда очень активна и амбициозна, имеет много интересов. Она любит быть лидером и хорошо справляется с этой ролью.
Обычно у Елены много друзей, она занимается саморазвитием, с удовольствием помогает другим. Многие люди уважают Елену за ее трудолюбие, целеустремленность и преданность.
В работе Елена профессионально и ответственно подходит к своим обязанностям. Она отлично раскрывает себя в тех профессиях, где требуется творческий ум или умение общаться с людьми.