Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Свята в Україні

День ангела Елены: лучшие поздравления в СМС и открытках

28 января 2022, 09:58
Юля Захарченко редактор ленты
девушка
Источник: Depositphotos

Традиционно 28 января в Украине отмечают день ангела Елены. Это имя имеет греческое происхождение, в переводе оно означает “солнечный свет” или “солнечный луч”.

Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого популярного имени. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с открытками и СМС с днем ангела Елены.

Оригинальные поздравления с Днем ангела Елены в стихах

Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!

***

Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.

***

Елена — это сила, доброта, очарованье.
И с именем таким не пропадешь.
День ангела для Лены, как признанье
В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,
И для веселья, и семьи они сотворены.
Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!
Они от Бога нежностью одарены.

***

С днем ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый час.
Пусть награждаются старанья
И будет всё ну просто класс.

***

Леночка, с днем ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море теплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою судьбу красавица заря!

Пусть тихий ангел нежною рукою
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.

Красивые поздравления с днем ангела Елены в открытках

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

Значение имени Елена

Елена с детства растет доброй, жизнерадостной и энергичной девочкой. Она хочет узнать все на свете, любит учиться и делиться информацией с другими.

Владелица имени Елена всегда очень активна и амбициозна, имеет много интересов. Она любит быть лидером и хорошо справляется с этой ролью.

Обычно у Елены много друзей, она занимается саморазвитием, с удовольствием помогает другим. Многие люди уважают Елену за ее трудолюбие, целеустремленность и преданность.

В работе Елена профессионально и ответственно подходит к своим обязанностям. Она отлично раскрывает себя в тех профессиях, где требуется творческий ум или умение общаться с людьми.

Читайте также:
КалендарьДень святого Валентина и начало Масленицы: календарь праздников на февраль 2022

Теги
іменини , Поздравления с праздниками
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь