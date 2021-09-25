День ангела сегодня, 25 сентября отмечают мужчины с именем Алексей. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

Это имя имеет древнегреческое происхождение и в переводе означает защитник, оберег.

Яркие поздравления с днем ангела Алексея в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того, чтобы вы смогли поздравить знакомого обладателя этого имени.

Поздравления с днем ​​ангела Алексея в открытках

***

Алексей, сегодня праздник! Поздравляю!

И тебе от всей души я пожелаю:

Пусть в работе без проблем все удается,

А, что хочешь, вдруг откуда берется.

***

В начинаниях пусть все идет успешно,

Жизнь твоя идет комфортно и неспешно.

Я желаю тебе радости беспечных,

Виртуозно избежать проблем всех в семье и на работе!

***

Дорогой Алексей! Мы хотим пожелать тебе силы духа, которая проведет тебя через тернии к звездам, поможет осуществить мечты, ну а мы, твои друзья, обязательно поможем тебе в этом! Верь в себя и тогда у тебя обязательно все получится!

***

Что означает имя Алексей?

Ну, кто же этого не знает:

Защитник смелый для людей,

Что всех от бед оберегает.

Так будь же смелым ты всегда,

Пусть тебя люди уважают.

И ангелы тебя всегда

От зла ​​и бед пусть защищают.

***

Именинника Алексея сердечно поздравляем! Желаем тебе добра и мудрости, здоровья и удачи! Хотим, чтобы все поставленные перед тобой цели осуществлялись, а мечты становились реальностью! В переводе с древнегреческого Алексей — это защитник. Желаем тебе в жизни стать опорой и защитой для самой прекрасной девушки, которой ты достоин!

***

Мы желаем тебе, Алексей,

Чтобы на свет ты смотрел веселее,

Чтобы ты никогда не болел,

Не унывал, не скучал, не боялся.

Чтобы от жизни всегда получал,

То, что ты сам себе пожелал.

И чтобы каждое мгновение, Алексей,

Ты доволен своей жизнью.

***

Все слова, теплее всех солнечных дней,

В твою честь прозвучат в этот день, Алексей!

Словно соткан из нежности и доброты,

Много лет в этот день снова рождаешься ты!

Так пусть счастье цветет в твоих милых глазах,

А мечты пусть сбываются не только в снах!

***

Желаю драйва, Алексей,

Живи с оттяжкой, веселее,

Веди побед счет звонкий,

Живи с улыбкой и уверенно!

Роман с успехом излучины

Успех пьянящий приюты,

Братайся с яркой мечтой,

Будь лучшим, но самим собой!

***

Приветствую тебя, Алексей, с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет ярче бразильских карнавалов и успешнее, чем во всех известных бизнесменов! Твое имя говорит, что ты настоящий защитник, добрый и преданный друг, поэтому мы хотим, чтобы ты всегда оставался таким и позволял всем нам пользоваться этим.

Значение имени Алексей

Человек с именем Алексей — надежній, амбициозный человек, которого сложно заставить делать то, что он не хочет. Обладатель этого имени имеет переменчивое настроение. Он эгоистичен и постоянно требует внимания.

Имя Алексей образовано от древнегреческих слов Алексо или Алексиос.