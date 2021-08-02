Традиционно 2 августа в Украине отмечают день ангела Ильи. Сегодня стоит поздравить всех мужчин с таким именем.
Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Ильи в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Ильи в СМС
Ты от всей души, Илюша,
Поздравления послушай:
Долгих лет, любви, добра,
Денег больше, чем вчера!
Счастья полные карманы
И удачи постоянной,
Крепкой дружбы, мощных сил,
И чтоб ты успешным был!
***
Будь удачливым, успешным,
Достигай высот, Илья!
Счастье будет пусть безбрежным,
Полной чашею — семья,
Солнце светит ярче, чаще,
Улыбается судьба.
Жизни вкус пусть станет слаще!
С днем ангела тебя.
***
Поздравления, Илья,
Принимай сегодня,
Будь хорошим пареньком,
Стильным, очень модным,
Будь успешным, честным,
Радостным и гордым,
И иди к своей мечте,
Ты дорогой ровной,
Пусть тебе всегда,
И во всём везёт,
Будь ещё счастливей,
Ты из года в год!
***
От всей души тебе, Илья,
Желаю счастья и достатка!
Пусть будут верными друзья,
Пусть вверх идет карьера гладко!
Желаю крепкого здоровья
И силы в теле молодом!
Наполни жизнь свою любовью,
Успехом, радостью, добром!
Поздравления с днем ангела Ильи в открытках
Имя Илья имеет еврейское происхождение и означает “Бог мой — Господь” или “верующий”.
Мужчины с таким именем являются прямолинейными, решительными, откровенными и хозяйственными. В детстве они отличаются активностью, энергичностью, добротой и общительностью.
Обычно Илья очень рациональный, принимает решение и никогда о них не жалеет. Ему нравится постоянно развиваться и изучать что-то новое.
У Ильи прекрасная интуиция, которая помогает ему двигаться по жизни.
До брака он относится очень ответственно, Илья стремится найти и покорить женщину свободную, независимую и умную.