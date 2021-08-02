Традиционно 2 августа в Украине отмечают день ангела Ильи. Сегодня стоит поздравить всех мужчин с таким именем.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Ильи в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Ильи в СМС

Ты от всей души, Илюша,

Поздравления послушай:

Долгих лет, любви, добра,

Денег больше, чем вчера!

Счастья полные карманы

И удачи постоянной,

Крепкой дружбы, мощных сил,

И чтоб ты успешным был!

***

Будь удачливым, успешным,

Достигай высот, Илья!

Счастье будет пусть безбрежным,

Полной чашею — семья,

Солнце светит ярче, чаще,

Улыбается судьба.

Жизни вкус пусть станет слаще!

С днем ангела тебя.



***

Поздравления, Илья,

Принимай сегодня,

Будь хорошим пареньком,

Стильным, очень модным,

Будь успешным, честным,

Радостным и гордым,

И иди к своей мечте,

Ты дорогой ровной,

Пусть тебе всегда,

И во всём везёт,

Будь ещё счастливей,

Ты из года в год!

***

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко!

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром!

Поздравления с днем ангела Ильи в открытках

Имя Илья имеет еврейское происхождение и означает “Бог мой — Господь” или “верующий”.

Мужчины с таким именем являются прямолинейными, решительными, откровенными и хозяйственными. В детстве они отличаются активностью, энергичностью, добротой и общительностью.

Обычно Илья очень рациональный, принимает решение и никогда о них не жалеет. Ему нравится постоянно развиваться и изучать что-то новое.

У Ильи прекрасная интуиция, которая помогает ему двигаться по жизни.

До брака он относится очень ответственно, Илья стремится найти и покорить женщину свободную, независимую и умную.