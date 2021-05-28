28 мая отмечается день ангела Дмитрия. Это имя связывают с богиней земледелия и плодородия Деметрой. В переводе с греческого языка оно означает земледелец.

Имя Дмитрий до сих пор не потеряло популярности в Украине.

Мужчины с таким именем очень активны, охотно берутся за любую работу и выполняют ее на самом высоком уровне.

Однако случается, что быстро теряют интерес к очередному увлечению.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках, чтобы вы могли поздравить с днем ангела Дмитрия своих родных или знакомых.

Поздравления с днем ангела Дмитрия в СМС

Пусть имя Дмитрий дарит силу,

А также мудрость и покой.

Ангел тебя пусть защищает,

Но будь готов и сам принять бой.

***

Дмитрий, в День ангела поздравления

Принимай мои,

Желаю, чтоб сбылись

Все мечты твои.

***

Я тебе желаю, Дима,

Силы и жить лет до ста,

Под защитой ангела-хранителя

Пусть сбывается мечта твоя!

Поздравления с днем ангела Дмитрия в открытках

Когда День отца 2021

В 2021 году День отца в Украине официально будут отмечать третий год подряд.

Утвердил его своим указом пятый президент Украины Петр Порошенко в 2019 году.

Праздник ввели для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Подробнее о том, когда будут отмечать День отца 2021, читайте в материале Фактов ICTV.