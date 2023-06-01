Первый день лета — радостная пора для всех нас. Праздник посвящен началу самого яркого сезона, который продлится все три месяца.
Важную дату зачастую отмечают в кругу друзей, и делают это на природе, поскольку все уже расцвело, и безопасные леса готовы принимать гостей. В этот сезон самое время отправиться в путешествие, увидеть красоты Украины и открыть для себя что-то новое.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с первым Днем лета в СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии.
***
Мы дождались солнца, света,
Птичек пенья, теплых дней,
Наконец, настало лето,
Жизнь пойдет повеселей!
***
Июнь, июнь… Начало лета,
Зеленый праздник для души.
Любовью солнышка согрета,
Земля всех радовать спешит.
***
Какое чудное мгновение
Какое яркое хотение
Какой веселый яркий день
Сегодня первый летний день.
***
Распустились цветы,
И сбылись все мечты.
Вот и лето пришло,
Отдых нам принесло!
***
Лето уже наступило — июнь принесет много праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже на 4 июня приходится День Святой Троицы, а на 12 число Начало Петрова поста. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников июня 2023 можно на Фактах ICTV.