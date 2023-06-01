Первый день лета — радостная пора для всех нас. Праздник посвящен началу самого яркого сезона, который продлится все три месяца.

Важную дату зачастую отмечают в кругу друзей, и делают это на природе, поскольку все уже расцвело, и безопасные леса готовы принимать гостей. В этот сезон самое время отправиться в путешествие, увидеть красоты Украины и открыть для себя что-то новое.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с первым Днем лета в СМС, которые порадуют близких даже на расстоянии.

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Мы дождались солнца, света,

Птичек пенья, теплых дней,

Наконец, настало лето,

Жизнь пойдет повеселей!

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Июнь, июнь… Начало лета,

Зеленый праздник для души.

Любовью солнышка согрета,

Земля всех радовать спешит.

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Какое чудное мгновение

Какое яркое хотение

Какой веселый яркий день

Сегодня первый летний день.

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Распустились цветы,

И сбылись все мечты.

Вот и лето пришло,

Отдых нам принесло!

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Лето уже наступило — июнь принесет много праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже на 4 июня приходится День Святой Троицы, а на 12 число Начало Петрова поста. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников июня 2023 можно на Фактах ICTV.