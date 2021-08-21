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Праздники в Украине

Какой праздник 22 августа

21 августа, 19:10 Юлія Захарченко
Какой праздник 22 августа
Источник: Pexels

22 августа в Украине отмечают мало праздников, однако в этот день верующие почтят память апостола Матфея. Также несколько украинцев отметят свои именины.

22 августа — какой сегодня праздник

22 августа верующие вспоминают апостола Матфея, который занял место Иуды среди учеников Иисуса Христа после его предательства. Согласно Библии, апостол Матфей помогал бедным и больным людям.

Согласно верованию, Бог наделил Матфея целебными способностями. В этот день погода обычно уже становилась похожей на осень — в частности, поднимался ветер и холодало.

Именины 22 августа

В этот день именины празднуют несколько обладателей красивых имен. Среди них — Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

В этот день важно поздравить своих знакомых с праздничной датой. Уверены, они будут благодарны вам за внимание и заботу.

Приметы 22 августа

  • погода днем ожидается солнечной, если утром будет роса;
  • если будет холодный ветер — стоит ожидать снежную зиму;
  • нагрянет дождь днем — осень будет ранней.

Что нельзя делать 22 августа

  • нельзя выходить на улицу, если будут грозы;
  • нельзя доить корову и другой скот после заката солнца;
  • в этот день нельзя ругаться с близкими, иначе в жизни будут происходить плохие события;
  • не стоит давать в долг малознакомым людям или родственникам.

Праздник 22 августа в других странах

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений отмечают на территории всех стран. История помнит немало примеров, когда мирные жители погибали в результате насилия.

Важная дата призвана почтить память погибших и привлечь внимание общественности к желанию мира и отсутствию хаоса. Стоит помнить, что все люди — важны, а ничто не имеет большей ценности, чем жизнь.

В Индии отмечают Ракша Бандхан — ежегодный праздник. Его дата зависит от дня полнолуния месяца савана — индуистского календаря. В этом году Ракша Бандхан припал на 22 августа.

В этот день на территории Индии происходят ритуальные омовения, верующие бросают в море кокосовые орехи в качестве подношения и знака почтения Богу вод Варуне.

Ракша Бандхан также важен для родственных связей. Сестры желают благополучия своим братьям — девушки завязывают на их руках священный шнурок под названием Ракхи. Таким способом парням желают процветания, а братья клянутся защищать своих сестер от всех бед и помогать им.

Кто родился 22 августа

  • Равшана Куркова — актриса и продюсер;
  • Кристен Уиг — продюсер, сценарист;
  • Ричард Армитедж — актер;
  • Родриго Санторо — актер, продюсер;
  • Ирина Леонова — актриса;
  • Марат Башаров — актер кино и дубляжа;
  • Дакота Гойо — актер, продюсер;
  • Алексей Сидоров — сценарист, режиссер, продюсер, монтажер;
  • Ольга Сумская — актриса;
  • Джеймс Корден — актер, продюсер, сценарист;
  • Рэй Брэдбери — сценарист, актер, продюсер;
  • Росс Маркванд — актер, продюсер, режиссер, сценарист;
  • Кэти Стюарт — актриса;
  • Дэвид Чейз — сценарист, продюсер, режиссер, актер;
  • Мелинда Пейдж — актриса;
  • Сильва Кошина — актриса;
  • Лаура Брекенридж — актриса;
  • Синди Уильямс — актриса, продюсер, режиссер;
  • Кортни Гейнс — актер, продюсер, режиссер, сценарист;
  • Мэттью Эдисон — актер, сценарист.
Теги
іменини , Знаменитості , релігійне свято , Свята , Свято
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