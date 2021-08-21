22 августа в Украине отмечают мало праздников, однако в этот день верующие почтят память апостола Матфея. Также несколько украинцев отметят свои именины.
22 августа — какой сегодня праздник
22 августа верующие вспоминают апостола Матфея, который занял место Иуды среди учеников Иисуса Христа после его предательства. Согласно Библии, апостол Матфей помогал бедным и больным людям.
Согласно верованию, Бог наделил Матфея целебными способностями. В этот день погода обычно уже становилась похожей на осень — в частности, поднимался ветер и холодало.
Именины 22 августа
В этот день именины празднуют несколько обладателей красивых имен. Среди них — Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.
В этот день важно поздравить своих знакомых с праздничной датой. Уверены, они будут благодарны вам за внимание и заботу.
Приметы 22 августа
- погода днем ожидается солнечной, если утром будет роса;
- если будет холодный ветер — стоит ожидать снежную зиму;
- нагрянет дождь днем — осень будет ранней.
Что нельзя делать 22 августа
- нельзя выходить на улицу, если будут грозы;
- нельзя доить корову и другой скот после заката солнца;
- в этот день нельзя ругаться с близкими, иначе в жизни будут происходить плохие события;
- не стоит давать в долг малознакомым людям или родственникам.
Праздник 22 августа в других странах
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений отмечают на территории всех стран. История помнит немало примеров, когда мирные жители погибали в результате насилия.
Важная дата призвана почтить память погибших и привлечь внимание общественности к желанию мира и отсутствию хаоса. Стоит помнить, что все люди — важны, а ничто не имеет большей ценности, чем жизнь.
В Индии отмечают Ракша Бандхан — ежегодный праздник. Его дата зависит от дня полнолуния месяца савана — индуистского календаря. В этом году Ракша Бандхан припал на 22 августа.
В этот день на территории Индии происходят ритуальные омовения, верующие бросают в море кокосовые орехи в качестве подношения и знака почтения Богу вод Варуне.
Ракша Бандхан также важен для родственных связей. Сестры желают благополучия своим братьям — девушки завязывают на их руках священный шнурок под названием Ракхи. Таким способом парням желают процветания, а братья клянутся защищать своих сестер от всех бед и помогать им.
Кто родился 22 августа
- Равшана Куркова — актриса и продюсер;
- Кристен Уиг — продюсер, сценарист;
- Ричард Армитедж — актер;
- Родриго Санторо — актер, продюсер;
- Ирина Леонова — актриса;
- Марат Башаров — актер кино и дубляжа;
- Дакота Гойо — актер, продюсер;
- Алексей Сидоров — сценарист, режиссер, продюсер, монтажер;
- Ольга Сумская — актриса;
- Джеймс Корден — актер, продюсер, сценарист;
- Рэй Брэдбери — сценарист, актер, продюсер;
- Росс Маркванд — актер, продюсер, режиссер, сценарист;
- Кэти Стюарт — актриса;
- Дэвид Чейз — сценарист, продюсер, режиссер, актер;
- Мелинда Пейдж — актриса;
- Сильва Кошина — актриса;
- Лаура Брекенридж — актриса;
- Синди Уильямс — актриса, продюсер, режиссер;
- Кортни Гейнс — актер, продюсер, режиссер, сценарист;
- Мэттью Эдисон — актер, сценарист.