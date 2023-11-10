Каждый год проходит под покровительством какого-то животного. Так, 2022 был годом Черного (Голубого) Водяного Тигра, 2023 — год Черного Водяного Кролика, а в 2024-ом придет Зеленый Деревянный Дракон.

Все животные расположены в определенном порядке, всего их 12, то есть повторяются они раз в 13 лет. 2025 год какого животного по восточному календарю, расскажут вам Факты ICTV.

Среди покровителей года есть крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака, свинья. Покровителем 2025 года по восточному календарю станет Зеленая Древесная Змея.

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Согласно лунному календарю, год Змеи 2025 начнется 1 января и завершится 30 декабря. По солнечному календарю он начнется 29 января 2025 года и закончится 16 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что в Китае змею представляют как источник просветления и мудрости. Этот знак не любит мoнoтoннocть и oднooбpaзие, а также нe даст ceбя в чeм-тo ущeмлять.

Ранее год Змеи был в 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 годах.