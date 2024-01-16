Топовая украинская телеведущая и инфлюенсер Леся Никитюк может проводить на съемочной площадке по 12 часов в сутки. Но зритель, смотря выпуск проекта с Лесей в эфире Нового канала, никогда не распознает: утром он снимался или уже почти ночью. И это не только благодаря таланту звезды, но и годам работы над собой.

Как Леся Никитюк поддерживает форму

Ведущая имеет свои секреты, как сохранить безупречный внешний вид и физическую форму. И они заключаются не в часах ежедневных тренировок и голодании. Все сбалансировано и правильно в соответствии с философией питания.

— Уже десять лет в моем рационе отсутствуют свинина, телятина, хлеб и булочки, печенье, молочные продукты. Стараюсь потреблять только низкокалорийную пищу: рыбу, птицу и различные салаты, — рассказывает Леся.

Кроме того, в графике Никитюк видное место занимают жесткие кардиотренировки.

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— Выбрала для себя cycle (интенсивная тренировка на велотренажерах — Ред.) За одно занятие удается сжечь 500-600 калорий. Также употребляю коллаген, чтобы кожа была упругой, сияющей и гладкой, — поделилась инфлюенсерка.

Как Леся Никитюк готовится к съемкам

Для того чтобы удерживать внимание зрителей юмором, звезда придерживается одного важного правила.

— На вечер перед выступлением я проговариваю все миниатюры или тексты, которые должна сказать. Это очень важный момент. Люблю импровизацию, но всегда максимально готовлюсь к съемкам, — отметила Леся Никитюк.

Поэтому телеведущая пишет для себя варианты шуток-ответов на те вопросы, которые могут прозвучать во время съемочного процесса — от соведущего, участников или еще кого-то. Ведь, как известно, лучшая импровизация — подготовленная.

Весной зрители Нового канала увидят Лесю Никитюк сразу в двух проектах: интеллектуально-развлекательном шоу єПитання и юмористическом шоу Розсміши коміка по-новому.