В пятницу, 19 января, отмечается Международный день фетиша и Всемирный день домашнего сыра. Верующие сегодня чтят память святого Макария Великого.
Кто празднует именины 19 января 2024 года, а также приметы и запреты на этот день — далее в материале.
- Какой сегодня праздник — 19 января 2024 года
- Кто празднует день ангела 19 января 2024 года
- Что нельзя делать 19 января 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 19 января 2024 года
Какой сегодня праздник — 19 января 2024 года
19 января (1 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти преподобного Макария Великого (Египетского). Он родился в конце III века в Египте.
По велению родителей Макария женился, но жена умерла через несколько дней после брака. После ее похорон он решил стать монахом. Преподобный Макарий был последователем Антония Великого, вел чрезвычайно аскетическую и смиренную жизнь, 60 лет прожил в пустыне.
Он ел только один раз в неделю, а спал и пил меньше, чем в этом нуждалось его тело. За это Господь наделил Макария даром: он мог воскрешать умерших и исцелять больных.
Кто празднует день ангела 19 января 2024 года
День ангела сегодня отмечают Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.
Что нельзя делать 19 января 2024 года
Сегодня нельзя ссориться, сквернословить и оскорблять других. Не рекомендуется носить одежду темного цвета, чтобы не привлечь беды.
Также не стоит пить сырую воду, только в виде чаев или других напитков. Наши предки верили, если проигнорировать этот совет — можно заболеть.
Что можно делать сегодня
19 января можно пойти в гости к друзьям или устроить семейный ужин. Считается, что это поможет привлечь в жизнь достаток.
Сегодняшний день является удачным для любых водных процедур, например, для похода в баню или принятия ванны. Также очень полезно пить горячие напитки и травяные чаи.
Макария Великого называют покровителем скота и защитником от болезней, поэтому ему можно помолиться об исцелении от недугов.
Народные приметы на 19 января 2024 года
- Оттепель или ясная погода — весна будет ранней.
- Небо усеяно звездами — к затяжной зиме.
- Какая погода сегодня — таким будет весь февраль.
- Сильный мороз — к теплому лету.