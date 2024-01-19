В пятницу, 19 января, отмечается Международный день фетиша и Всемирный день домашнего сыра. Верующие сегодня чтят память святого Макария Великого.

Кто празднует именины 19 января 2024 года, а также приметы и запреты на этот день — далее в материале.

Какой сегодня праздник — 19 января 2024 года

Кто празднует день ангела 19 января 2024 года

Что нельзя делать 19 января 2024 года

Что можно делать сегодня

Народные приметы на 19 января 2024 года

Какой сегодня праздник — 19 января 2024 года

19 января (1 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти преподобного Макария Великого (Египетского). Он родился в конце III века в Египте.

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По велению родителей Макария женился, но жена умерла через несколько дней после брака. После ее похорон он решил стать монахом. Преподобный Макарий был последователем Антония Великого, вел чрезвычайно аскетическую и смиренную жизнь, 60 лет прожил в пустыне.

Он ел только один раз в неделю, а спал и пил меньше, чем в этом нуждалось его тело. За это Господь наделил Макария даром: он мог воскрешать умерших и исцелять больных.

Кто празднует день ангела 19 января 2024 года

День ангела сегодня отмечают Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.

Что нельзя делать 19 января 2024 года

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить и оскорблять других. Не рекомендуется носить одежду темного цвета, чтобы не привлечь беды.

Также не стоит пить сырую воду, только в виде чаев или других напитков. Наши предки верили, если проигнорировать этот совет — можно заболеть.

Что можно делать сегодня

19 января можно пойти в гости к друзьям или устроить семейный ужин. Считается, что это поможет привлечь в жизнь достаток.

Сегодняшний день является удачным для любых водных процедур, например, для похода в баню или принятия ванны. Также очень полезно пить горячие напитки и травяные чаи.

Макария Великого называют покровителем скота и защитником от болезней, поэтому ему можно помолиться об исцелении от недугов.

Народные приметы на 19 января 2024 года