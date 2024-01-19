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Какой праздник 19 января и как не заболеть

19 января 2024, 05:34
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
зима, кіт
Источник: Unsplash

В пятницу, 19 января, отмечается Международный день фетиша и Всемирный день домашнего сыра. Верующие сегодня чтят память святого Макария Великого.

Кто празднует именины 19 января 2024 года, а также приметы и запреты на этот день — далее в материале.

  • Какой сегодня праздник — 19 января 2024 года
  • Кто празднует день ангела 19 января 2024 года
  • Что нельзя делать 19 января 2024 года
  • Что можно делать сегодня
  • Народные приметы на 19 января 2024 года

Какой сегодня праздник — 19 января 2024 года

19 января (1 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти преподобного Макария Великого (Египетского). Он родился в конце III века в Египте.

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По велению родителей Макария женился, но жена умерла через несколько дней после брака. После ее похорон он решил стать монахом. Преподобный Макарий был последователем Антония Великого, вел чрезвычайно аскетическую и смиренную жизнь, 60 лет прожил в пустыне.

Он ел только один раз в неделю, а спал и пил меньше, чем в этом нуждалось его тело. За это Господь наделил Макария даром: он мог воскрешать умерших и исцелять больных.

Кто празднует день ангела 19 января 2024 года

День ангела сегодня отмечают Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.

Что нельзя делать 19 января 2024 года

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить и оскорблять других. Не рекомендуется носить одежду темного цвета, чтобы не привлечь беды.

Также не стоит пить сырую воду, только в виде чаев или других напитков. Наши предки верили, если проигнорировать этот совет — можно заболеть.

Что можно делать сегодня

19 января можно пойти в гости к друзьям или устроить семейный ужин. Считается, что это поможет привлечь в жизнь достаток.

Сегодняшний день является удачным для любых водных процедур, например, для похода в баню или принятия ванны. Также очень полезно пить горячие напитки и травяные чаи.

Макария Великого называют покровителем скота и защитником от болезней, поэтому ему можно помолиться об исцелении от недугов.

Народные приметы на 19 января 2024 года

  • Оттепель или ясная погода — весна будет ранней.
  • Небо усеяно звездами — к затяжной зиме.
  • Какая погода сегодня — таким будет весь февраль.
  • Сильный мороз — к теплому лету.
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