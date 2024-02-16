14 февраля группа Антитела дала большой концерт в киевском Дворце спорта. Последний раз они выступали там пять лет назад, ведь пандемия и война внесли свои коррективы. После откомандирования из зоны боевых действий коллектив отправился в кругосветное турне, и вот наконец поклонники в Украине дождались их концерта.

Тарас Тополя — эксклюзивное интервью

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Тарас Тополя рассказал о паузе на сцене, как после 24 февраля 2022 года изменилось отношение поклонников к Антителам и чем именно ему запомнилось кругосветное турне.

— Что чувствуете на сцене после длительной паузы?

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— В прошлый раз, пять лет назад, мы собрали два Дворца спорта, и это было очень щемяще. С самого начала Антитела создавались как стадионная группа. Мы шли к стадионам, и это был наш стадионный тур. Потом начался Covid-19, потом широкомасштабная война, и вот наконец нам снова удалось выйти на эту сцену.

— Конечно, ощущения очень интересные. Понимаете, было столько ситуаций, когда мы могли погибнуть и больше никогда не выйти на эту сцену… Я верю в какую-то определенную роль. Наверное, Создатель дает нам шанс еще выйти что-то спеть, видимо, нам еще есть что сказать.

И это ощущение, когда ты выходишь, когда понимаешь, что через несколько часов здесь соберутся тысячи людей, которые впустили в свою жизнь музыку, пришли ради этих песен. И что твоя музыка им нужна. Группа Антитела их вдохновляет — вот это дает энергию.

Я всегда говорю, что очень трудно описать ощущение артиста, который выходит на сцену, тем людям, которые никогда не выходили на нее. А те, кто выходили, поймут, о чем я.

— Антитела сейчас — не только о патриотических песнях. Они служат и волонтерят. Как война изменила отношение фанов к группе?

— На самом деле, большинство наших концертов во время широкомасштабного вторжения были за рубежом. И там люди очень жаждали тех песен, с которыми у них связаны определенные жизненные истории здесь, в Украине.

Очень много украинцев за границей приходили, которые были вынуждены уехать: это женщины с детьми. Как и тогда, так и сейчас я уверен, что — почему люди приходят к нам? Потому что они впускают наши песни в свою жизнь. Они проживают в этой песне какие-то воспоминания: слезливые или веселые, не имеет значения.

— Этот коннект остался, он стал более драматичным, более щемящим и искренним. Потому что война снимает лишнее, оставляет только то, что является настоящим.

Важно, что Антитела когда-то собрались, чтобы быть на сцене. Чтобы своими песнями доносить то, что нам болит, то, что нам важно. И проецировать свои эмоции через ощущения, через лирику и мелодии на этот мир. Описывать их, проживать, и дарить что-то, что только Антитела могут создать для других людей.

— Когда началась война, наш долг был, есть и остается — защищать страну. Но, в конце концов, мы не перестали быть музыкантами. Когда меня спрашивают за границей — кто вы: парамедик, отец или музыкант? В первую очередь, я музыкант и отец, как и Сергей Вусык и Дмитрий Жолудь.

Поэтому это часть нашей жизни. Мы должны выходить на сцену. Должны петь, потому что если этого не делать — то ради чего вся эта война? Ради чего мы боремся? Для того, чтобы люди, в том числе, могли проявлять себя, мечтать и быть счастливыми. Это вещи, которые неразрывны. Так же, как для нас оборона страны, выступление на сцене, волонтерская деятельность. Мы это не отделяем в других делах.

— Какими эмоциями запомнилось кругосветное турне?

— Мы собрали $650 тыс. Запечатлелось оно невероятной отдачей людей с верой в то, что мы делаем правильное дело, и то, что Украина обязательно победит.

— Я не увидел там усталости от войны, я увидел усталость вообще от этого марафона, в котором мы бежим. Но у всех есть уверенность, что Украина одержит эту победу.

Я скажу так, мы встречались там не только с украинцами. Австралия, Новая Зеландия, Америка, Канада, встречались там и давали интервью зарубежным гражданам, которые имеют паспорт другой страны. И все, с кем мы встречались, верят в Украину и искренне ее поддерживают.

Возможно, я просто не видел тех людей, которые желают поражения или поддерживают Россию. Видимо, они есть. Но в целом то, что я почувствовал, что мы боремся и делаем — это правильно. И у нас обязательно будет победа.