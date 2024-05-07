Сербию на Евровидении 2024 в Мальме представляет певица Teya Dora. Она спела композицию Ramonda в первом полуфинале 7 мая.

Что известно о представительнице Сербии Teya Dora и о чем она будет петь во время песенного шоу Евровидение 2024 — читайте в материале.

Кто такая Teya Dora: биография

Настоящее имя певицы Теодора Павловская. В своем творчестве она сочетает современную поп-музыку с традиционными балканскими мотивами и проникновенными текстами.

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Недавно Teya Dora стала артисткой с наибольшим количеством ежемесячных слушателей на Spotify на Балканах с показателем, который превзошел три миллиона. Ее предыдущий хит Džanum стал самой популярной песней в регионе и покорил TikTok.

Теодора Павловская родилась в 1992 году в сербском городе Бор, впоследствии переехала в Белград. Она изучала музыку в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Карьеру в Сербии начинала как автор песен и композитор, сотрудничая с известными в стране музыкантами.

Первую песню как самостоятельная исполнительница под названием Da na meni je Teya Dora представила в июле 2019 года. Она сразу стала хитом. В течение 2020-2023 годах Павловская написала несколько песен, ставших саундтреком для сербского сериала Южные ветры.

Артистка прошла через немало трудностей, в том числе потерю отца, однако музыка остается для нее спасительным центром. Героиней для Teya Dora на Евровидении является Мария Шерифович, которая выиграла песенное шоу от Сербии в 2007 году.

Название песни Ramonda, с которой выступит исполнительница, означает морозостойкий цветок сиреневого цвета, похожий на фиалку.

Перевод песни Teya Dora — Ramonda

Рамонда

Я не имею, не имею, не имею

Ни покоя, ни сна.

Ночь пугает день.

Трудно тому, кто сам.

Все тихо, как под водой.

Я кричу, но звук не выходит.

За горой появляется белая вспышка,

Я не вижу ее конца.

Это дорога для раненых,

И нет никого, кто бы повел меня

К яркой Полярной звезде.

Весь мир в огне и каждый цветок тоже.

Куда исчезли сиреневые рамонды?

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

И нет никого, кто бы вел меня,

Потому что все звезды уснули.

Молитвы тоже не помогают.

Куда исчезли сиреневые рамонды?

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Сиреневая рамонда

Она восстает из пепла,

Одна сиреневая рамонда.

Teya Dora — Ramonda: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: кадр из клипа Ramonda