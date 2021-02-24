Украинский полицейский Сергей Багалика рассказал о преимуществах мужского декрета и стереотипах о представителях власти.

В откровенном и очень позитивном интервью проекта Сильный от создателей шоу Холостяк Сергей опровергает стереотип, что декрет только для женщин.

По данным Государственной службы статистики Украины, только 3% украинских отцов идут в декретный отпуск.

Полицейский рассказал, почему решил уйти в декретный отпуск вместо жены.

— Еще до рождения ребенка мы с женой решили, что в декретный отпуск пойдет тот, у кого будет больше на это возможностей. И так получилось, что моя жена зарабатывает больше денег. К тому же, она физическое лицо-предприниматель, не имеет трудовых отношений и автоматически не имеет права на декретный отпуск. Поэтому нам выгоднее, чтобы в декретный отпуск пошел я, — сказал Сергей.

Сергей также рассказал, как его окружение отреагировало на такое решение и трудно ли ему ухаживать за 5-месячным сыном Тимофеем.

— Мне повезло — у меня прогрессивный круг знакомых. Не было такого, чтобы кто-то из них сказал, что мой декрет — это неправильно и что это должна делать моя жена. Все прекрасно нас понимают, — рассказал Багалика.

По словам полицейского, реакция посторонних людей бывает весьма различной, когда он гуляет с грудным ребенком на улице.

— Но когда я гуляю с сыном на улице, реакции бывают разные. Мамочки с маленькими детьми реагируют нормально. А вот просто девушки и женщины, которые сидят рядом со мной на лавочке, начинают обсуждать, что как-то это необычно, почему это мужчина один гуляет с грудным ребенком и еще и самостоятельно готовит ему смесь или меняет подгузник, — признался полицейский.

Багалика поделился, с какими стереотипами по отношению к полицейским сталкивается ежедневно.

— Я часто слышу, что мы все взяточники. Что мы не хотим работать, поэтому и идем в полицию. А ты на самом деле работаешь 12-часовую смену, постоянно находишься в движении и даже нет времени поесть. Я понимаю, что человек, который так говорит, мог иметь негативный опыт с другим работником полиции. Но это не значит, что все мы такие, — рассказал Сергей.

Сергей рассказал, как борется с оскорблениями в свой адрес и гнусными стереотипами о своей профессии.

— Если скажу, что это совсем не обидно, то совру. Частично человек запоминает любую обиду. Но я научился такие предъявы легче воспринимать, — сказал полицейский.

В моменты агрессивного общения с людьми полицейский вспоминает уроки по предмету Эффективная коммуникация, который изучал в Академии патрульной полиции.

— Нас учили – когда ты надеваешь форму, ты не Сергей, а человек, который выполняет функцию государства. И многие воспринимают тебя, как тот же государственный институт, с которым у граждан могут быть проблемы. В таких случаях мне нужно правильно объяснять человеку, что это не так, — признался Багалика.

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый Холостячкой, теперь подхватили Холостяк и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об идеальном мужчине.

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